С начала 2015 года в огне погибли 120 приморцев

На пресс-конференции 10 ноября начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы (УНД и ПР) регионального управления МЧС Юрий Журавель рассказал: «В 2015 году в Приморском крае удалось добиться снижения количества пожаров. С начала года в крае произошло 4 тысячи 123 пожара, что на 7 % меньше, чем в прошлом году. В огне погибли 120 человек, в том числе шесть детей. В прошлом году погибших было на 27 человек больше».