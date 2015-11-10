С начала 2015 года в огне погибли 120 приморцев

Posted 10 ноября 2015, 11:27
Published 10 ноября 2015, 11:27
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
В Приморском крае с января по ноябрь зарегистрировано 4 тысячи 123 пожара, при этом погибли 120 человек. Данные за этот ещё не закончившийся год озвучили представители МЧС.
На пресс-конференции 10 ноября начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы (УНД и ПР) регионального управления МЧС Юрий Журавель рассказал: «В 2015 году в Приморском крае удалось добиться снижения количества пожаров. С начала года в крае произошло 4 тысячи 123 пожара, что на 7 % меньше, чем в прошлом году. В огне погибли 120 человек, в том числе шесть детей. В прошлом году погибших было на 27 человек больше».
Кроме того, во время возгораний домов и других объектов на территории Приморья травмированы 170 человек, включая 18 детей. «Это на 12 % и 5 % соответственно меньше, чем в прошлом году», - добавил Журавель.
Его заместитель подполковник внутренней службы Ольга Агаева отметила, основной причиной пожаров остаётся человеческий фактор: «Здесь учитывается неправильная эксплуатация электрооборудования, а также родители, которые оставляют детей дома одних. Курение в постели может привести к пожару».
Для профилактики сотрудники Госпожнадзора встречаются со школьниками и учат их, как поступать в случае задымления и возникновения огня. В итоге случаются ситуации, когда некоторые взрослые паникуют, а дети, наоборот, берут инициативу в свои руки. «Так, в Приморье в этом году одиннадцатилетняя девочка спасла при пожаре троих детей, когда взрослые растерялись и в панике выбежали на улицу», - привела пример Ольга Агаева.