В Хабаровском крае полицейские раскрыли нападение на рыбаков

Как выяснили полицейские, рыбаки обосновались на берегу реки Катэн, в районе посёлка Солонцового, и находились в 50 метрах друг от друга. С наступлением темноты к потерпевшим нагрянули трое неизвестных в масках и, угрожая оружием, потребовали у мужчин отдать им все ценные вещи и деньги. В качестве добычи разбойники унесли с собой 2 охотничьих ножа, рыболовные снасти, сотовый телефон и наличность рыбаков. Потерпевшие оценили имущество в 35 тысяч рублей.