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Posted 10 ноября 2015, 07:25

Published 10 ноября 2015, 07:25

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

В Хабаровском крае полицейские раскрыли нападение на рыбаков

10 ноября 2015, 07:25
Сюжет
Происшествие
Подозреваемые в совершении преступления во всём признались

Сотрудники полиции района имени Лазо Хабаровского края раскрыли разбойное нападение на рыбаков из дальневосточной столицы. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, потерпевшие сами пришли к правоохранителям и рассказали о преступлении.

Как выяснили полицейские, рыбаки обосновались на берегу реки Катэн, в районе посёлка Солонцового, и находились в 50 метрах друг от друга. С наступлением темноты к потерпевшим нагрянули трое неизвестных в масках и, угрожая оружием, потребовали у мужчин отдать им все ценные вещи и деньги. В качестве добычи разбойники унесли с собой 2 охотничьих ножа, рыболовные снасти, сотовый телефон и наличность рыбаков. Потерпевшие оценили имущество в 35 тысяч рублей.

По признанию рыбаков, злоумышленников они видели накануне. Преступники предварительно подъезжали на берег на внедорожнике Mitsubishi Pajero. Нагрянув к потерпевшим во второй раз, нападавшие предусмотрительно оставили средство передвижения в лесу, а к своим жертвам шли пешком, при этом стреляя из ружья в воздух.

По описанию автомобиля и опросу проживающих в посёлке граждан сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых — ими оказались безработные мужчины 1985 и 1989 годов рождения. Они проживают в Солонцовом. Личность третьего преступника в настоящее время устанавливается. На допросе злоумышленники во всём признались и сказали, что на преступление их толкнул алкоголь.

По факту нападения на рыбаков правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Задержанных отпустили под подписку о невыезде. С места преступления изъяты два ружья: «Вепрь» и «Сайга». Расследование продолжается.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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