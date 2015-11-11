Хабаровск надёжно защитили от эпидемии гриппа

Как прогнозируют специалисты, подъём заболеваемости гриппом начнётся в начале января будущего года. В настоящее время ситуация в дальневосточной столице благополучна: количество простуженных хабаровчан не выходит за рамки обычного для этого времени года. У тех, кто не успел вовремя получить вакцину от гриппа, ещё не всё потеряно — препарат в поликлиниках города ещё есть, как и небольшой запас времени до прихода гриппа.