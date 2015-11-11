Хабаровск надёжно защитили от эпидемии гриппа

Posted 11 ноября 2015, 08:35
Published 11 ноября 2015, 08:35
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
В Хабаровске завершилась кампания по массовой вакцинации населения от гриппа. Как сообщает пресс-служба городской администрации, прививки от вирусного заболевания получили 44 % местного населения — 268 880 жителей, из которых 49 700 — дети. Такие показатели медики считают отличными. Благодаря такому количеству людей, получивших вакцину, появилась гарантия того, что в дальневосточной столице не разовьётся эпидемия, и будет гораздо меньше пациентов с тяжёлыми формами гриппа.
«Как показывает практика, даже если привито 20-30 % населения, распространение заболевания удаётся успешно сдерживать, не достигая порога эпидемии. В Хабаровске же привито 44 % жителей, а значит, город надёжно защищён от этой сезонной инфекции. Конечно, прививка не даёт стопроцентной гарантии того, что человек, сделавший её, не заболеет вовсе. Просто, заразившись, он перенесёт заболевание гораздо легче», — сказала начальник отдела городского управления здравоохранения Галина Аристова.
Она также отметила, что в первую очередь вакцину получали дети, главным образом школьники: привито 100 % ребят этой возрастной категории. Отдельное внимание врачи обратили на работников образовательных и медицинских учреждений, транспортников, пожилых людей и хабаровчан, имеющих хронические заболевания.
Как прогнозируют специалисты, подъём заболеваемости гриппом начнётся в начале января будущего года. В настоящее время ситуация в дальневосточной столице благополучна: количество простуженных хабаровчан не выходит за рамки обычного для этого времени года. У тех, кто не успел вовремя получить вакцину от гриппа, ещё не всё потеряно — препарат в поликлиниках города ещё есть, как и небольшой запас времени до прихода гриппа.
«Если же в какой-то из поликлиник вакцина закончилась, а пациент желает сделать прививку, он может взять направление, приобрести препарат в аптеке и вернуться с ним в поликлинику, где ему обязательно сделают укол», — отметила Галина Аристова.