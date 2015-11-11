Приморцы осудили появление живого талисмана у казино Tigre de Cristal

«Когда животное из неволи (Кристалл представляет 4-е поколение, проживающее в зоопарках), у него выше уровень стрессоустойчивости, поэтому внимание людей воспринимается как должное. Разумеется, как любое живое существо, постоянно быть активным и быть на виду тигрица не может. При вывозе и перевозке животного нужно создать комфортные условия не для людей и зрителей, а для неё. Зверь должен сам себя показывать, когда хочет, а не когда на него хотят посмотреть. На месте, куда его привозят, обязательно должны быть убежище, вода», — рассказал Сергей Арамилев корреспонденту РИА «Восток-Медиа».