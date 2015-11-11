Приморцы осудили появление живого талисмана у казино Tigre de Cristal

Posted 11 ноября 2015, 05:13
Published 11 ноября 2015, 05:13
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Новость о появлении у приморского казино Tigre de Cristal собственного живого талисмана, 5-месячной тигрицы Кристалл, вызвала бурные споры среди зоозащитников и общественников. Эксперты уверены, что новые хозяева хищницы должны соблюдать ряд правил и требований, тогда перевозки и пристальное внимание людей не отразятся на здоровье и развитии зверя, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Юная тигрица Кристалл прилетела в Приморье несколько дней назад из Уфы. Постоянным домом для дикой кошки станет зоопарк «Чудесный», который находится в селе Борисовка под Уссурийском. Однако время от времени хищницу будут возить на мероприятия казино. Например, сегодня Кристалл станет едва ли не главной гостьей Tigre de Cristal по случаю Grand Opening.
Появление живого символа у развлекательного заведения стало причиной бурных обсуждений в социальных сетях. Многие считают будущую жизнь Кристалл мучением и назвали её несчастным животным. Кроме того, некоторым показалось, что 450 тысяч рублей, а именно такую сумму представители казино выложили за полосатый талисман, — слишком дёшево, особенно для исчезающего вида животного.
Однако представители казино не считают, что Кристалл, являясь символом приморского казино, будет измотана вечным вниманием посетителей игорной зоны. Постоянным местом пребывания для хищницы станет зоопарк «Чудесный», который она будет покидать время от времени.
Директор приморского филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев считает, что ничего критичного в появлении животного у казино нет, однако стоит понимать, какую серьёзную ответственность оно на себя берёт. Важно, уточнил эксперт, чтобы владельцы хищницы помнили о существующих законах, не позволяющих жестоко обращаться с животными.
В первую очередь при перевозках хищника ни в коем случае нельзя использовать транквилизаторы, потому что они пагубно влияют на животное, уверен специалист. Также хищница должна иметь возможность отдыхать от людей.
«Когда животное из неволи (Кристалл представляет 4-е поколение, проживающее в зоопарках), у него выше уровень стрессоустойчивости, поэтому внимание людей воспринимается как должное. Разумеется, как любое живое существо, постоянно быть активным и быть на виду тигрица не может. При вывозе и перевозке животного нужно создать комфортные условия не для людей и зрителей, а для неё. Зверь должен сам себя показывать, когда хочет, а не когда на него хотят посмотреть. На месте, куда его привозят, обязательно должны быть убежище, вода», — рассказал Сергей Арамилев корреспонденту РИА «Восток-Медиа».
Злоупотреблять частыми перевозками Кристалл с места на место, уточнил собеседник агентства, не стоит — скорее, следует рассмотреть возможность строительства комфортного закрытого вольера для неё на месте.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что сегодня состоится Grand Opening первого казино интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье» Tigre de Cristal, участие в котором примет живой талисман казино — 5-месячная тигрица Кристалл. Также во время закрытой вечеринки для vip-гостей выступит группа «Банд’Эрос».