В Магаданской области у должника энергетиков арестовали недвижимость

«Процедура возврата долгов хоть и хлопотная, но результативная, – рассказывает заместитель начальника отдела по работе с дебиторской задолженностью филиала «Магаданэнергосбыт» Роман Слободяник. – Арест имущества – один из самых эффективных методов борьбы с неплательщиками. Это больше даже психологическая мера воздействия на безответственных потребителей. Годами они беспечно накапливают неплатежи и перекладывают свои долги на плечи добросовестных абонентов. Ждут до тех пор, пока в дверь не постучат судебные приставы с постановлением об аресте имущества. В такой ситуации магаданцам особенно тяжело расставаться с вещами, незаменимыми в быту – микроволновками, телевизорами, пылесосами и стиральными машинами. Поэтому должники сразу находят деньги, чтобы расплатиться по счетам».