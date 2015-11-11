В Магаданской области у должника энергетиков арестовали недвижимость

Posted 11 ноября 2015, 08:41
Published 11 ноября 2015, 08:41
Modified 17 сентября 2022, 14:28
Updated 17 сентября 2022, 14:28
113 квадратных метров недвижимости потеряет магаданец за долги перед ПАО «Магаданэнерго». Судебные приставы арестовали нежилое помещение, находящееся в его собственности. Мужчина задолжал за тепло и горячую воду более 250 тысяч рублей.
Последний раз недобросовестный потребитель заплатил в кассу предприятия 50 тысяч рублей в июне 2013 года. Несмотря на то, что сотрудники филиала «Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго» регулярно вели с неплательщиком активную досудебную работу - делали автодозвон на телефон с извещением о сумме долга, направляли письма-напоминания и письма-претензии о необходимости погасить долги – платить мужчина отказался наотрез. В результате «Магаданэнерго» подало на должника в суд. После судебного рассмотрения дело было передано в исполнительную службу, и уже приставы занялись выявлением ликвидного имущества должника. Им оказалось нежилое помещение в посёлке Ола. Недвижимость арестовали и передали на оценку.
«Процедура возврата долгов хоть и хлопотная, но результативная, – рассказывает заместитель начальника отдела по работе с дебиторской задолженностью филиала «Магаданэнергосбыт» Роман Слободяник. – Арест имущества – один из самых эффективных методов борьбы с неплательщиками. Это больше даже психологическая мера воздействия на безответственных потребителей. Годами они беспечно накапливают неплатежи и перекладывают свои долги на плечи добросовестных абонентов. Ждут до тех пор, пока в дверь не постучат судебные приставы с постановлением об аресте имущества. В такой ситуации магаданцам особенно тяжело расставаться с вещами, незаменимыми в быту – микроволновками, телевизорами, пылесосами и стиральными машинами. Поэтому должники сразу находят деньги, чтобы расплатиться по счетам».
Так, за последний месяц в результате совместной работы сотрудников «Магаданэнергосбыта» и Службы судебных приставов были арестованы бытовая техника, автомобили и недвижимость на общую сумму более 2,3 миллиона рублей. В случае неоплаты имущество должников будет реализовано с торгов в счёт погашения задолженности за услуги тепло- и электроснабжения.