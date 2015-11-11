Владивостокцы устроили покатушки на покрышке по первому снегу

Пользователи оставили под видео одобрительные отзывы, отметив, что во Владивостоке необычные развлечения в разгул стихии уже становятся традицией. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что в декабрьский снегопад прошлого года жители приморской столицы передвигались по городу на коньках, катание по покрытым льдом дорогам записал видеорегистратор. В феврале приморские экстремалы «объездили» сугробы на центральной площади города. Летом, во время прохождения мощного тайфуна «Гони», Владивосток и вовсе прославился на всю Россию. В Сети появилось видео, где горожане покоряли волны на проезжей части в районе Чуркина на надувном матраце.