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Posted 11 ноября 2015, 04:04

Published 11 ноября 2015, 04:04

Modified 15 декабря 2023, 06:44

Updated 15 декабря 2023, 06:44

Владивостокцы устроили покатушки на покрышке по первому снегу

11 ноября 2015, 04:04
Видео экстремального развлечения горожане выложили в Сеть

В интернет-пространстве Владивостока появилось видео под названием «А как вы встретили первый снег?». Герои ролика решили покататься по городу весьма необычным образом: прикрепив покрышку тросом к бамперу автомобиля. Пользователи отмечают, что в городе подобные экстремальные развлечения становятся традицией: каждую непогоду предприимчивые владивостокцы придумывают новые способы поиграть со стихией.

На этот раз горожане с ветерком прокатились на покрышке. Молодые люди выехали ночью на дорогу и, привязав шину к бамперу автомобиля, устроили покатушки. Авторы смонтировали снятое в видеоролик и выложили в популярное сообщество города в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи оставили под видео одобрительные отзывы, отметив, что во Владивостоке необычные развлечения в разгул стихии уже становятся традицией. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что в декабрьский снегопад прошлого года жители приморской столицы передвигались по городу на коньках, катание по покрытым льдом дорогам записал видеорегистратор. В феврале приморские экстремалы «объездили» сугробы на центральной площади города. Летом, во время прохождения мощного тайфуна «Гони», Владивосток и вовсе прославился на всю Россию. В Сети появилось видео, где горожане покоряли волны на проезжей части в районе Чуркина на надувном матраце.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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