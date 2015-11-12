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Posted 12 ноября 2015, 03:32

Published 12 ноября 2015, 03:32

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

На Камчатке начнётся молодёжная конференция "Волонтёрская инициатива"

12 ноября 2015, 03:32
Будут работать мастер-классы по экологии, пиару, организации форумов

Сегодня в столице Камчатского края на базе научной библиотеки имени Крашенинникова откроется межрегиональная молодёжная конференция «Волонтёрская инициатива – 2015». Об этом сообщили в агентстве по внутренней политике Камчатского края.

Конференция имеет цель привлечь внимание молодёжи к добровольческим проектам, популяризировать добровольческое движение и содействовать его дальнейшему развитию. Волонтёрство уже давно и широко признано в молодёжной среде как эффективная жизненная стратегия.

В конференции примут участие школьники, студенты учебных заведений среднего и высшего профессионального образования, активисты общественных организаций, представители некоммерческих организаций и государственных органов власти.

Кроме пленарного заседания, на конференции будут организованы мастер-классы по нескольким направлениям: форум-театр, творческий подход в решении экологических задач, добровольчество как жизненная позиция, применение PR-технологий в добровольческой деятельности.

В пятницу, 13 ноября, конференция продолжит свою работу. В программе второго дня: выставка творческих работ участников волонтёрских проектов, демонстрация короткометражных фильмов и роликов социальной рекламы, круглый стол «Участие добровольцев и добровольческих организаций в реализации мероприятий региональной концепции развития добровольчества», творческий отчёт общественной организации «Центр молодёжных исследований и волонтёрской работы», работа клуба по интересам: неформальное общение участников конференции.

Организаторами мероприятия выступают агентство по внутренней политике Камчатского края совместно с Камчатским краевым центром поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и региональной молодёжной общественной организацией «Центр молодёжных исследований и волонтёрской работы».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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