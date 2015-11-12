На официальном открытии Tigre de Cristal выступила группа "Банд’Эрос"

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже сообщало о том, что в среду, 10 ноября, группа «Банд’Эрос» и живая тигрица примут участие в шоу по случаю Grand Opening казино «Хрустальный тигр». Живой символ у игорного заведения появился всего несколько дней назад. Однако не всем приморцам понравилась идея эксплуатации животного. Новость о том, что на мероприятиях казино будут демонстрировать живой талисман, вызвала в обществе жаркие споры. Эксперты высказались, что главное — это правильное обращение и содержание животного.