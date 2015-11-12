На официальном открытии Tigre de Cristal выступила группа "Банд’Эрос"

Posted 12 ноября 2015, 01:35
Published 12 ноября 2015, 01:35
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Накануне вечером, 11 ноября, в Приморье состоялось торжественное открытие казино Tigre de Cristal в формате Grand Opening. Vip-гости лакомились изысканными блюдами под выступление известной группы «Банд’Эрос», сообщает РИА «Восток-Медиа».
Элитное открытие первого казино в игорно-развлекательной зоне «Приморье» в закрытом режиме проходило до 23:30. Попасть на него смогли чиновники, депутаты, представители приморской богемы и иностранные гости по пригласительным. Многие из тех, кому посчастливилось побывать на вечеринке, выложили в Сеть снимки с мероприятия.
Заведение начало свою работу ещё месяц назад — 8 октября Tigre de Cristal открылось в тестовом режиме. Вчера же состоялась торжественная церемония с официальным разрезанием красной ленточки, означающим полноценный старт дальневосточной игорной зоны.
Ведущим церемонии открытия стал известный российский теле- и радиоведущий Тимур Соловьёв. Хедлайнером вечеринки была группа «Банд’Эрос». Многие гости церемонии успели сфотографироваться со звёздами.
Не обошли стороной организаторы мероприятия и тигриную тему. Для гостей танцевали девушки в полосатом окрасе. На мероприятии также присутствовал талисман Tigre De Cristal - пятимесячная тигрица Кристалл, которую заведение недавно приобрело за 450 тысяч рублей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» уже сообщало о том, что в среду, 10 ноября, группа «Банд’Эрос» и живая тигрица примут участие в шоу по случаю Grand Opening казино «Хрустальный тигр». Живой символ у игорного заведения появился всего несколько дней назад. Однако не всем приморцам понравилась идея эксплуатации животного. Новость о том, что на мероприятиях казино будут демонстрировать живой талисман, вызвала в обществе жаркие споры. Эксперты высказались, что главное — это правильное обращение и содержание животного.
Самое большое казино в России Tigre de Cristal распахнуло двери 8 октября. Первые посетители заведения остались в полном восторге от его презентации. Буквально за первые 6 дней казино посетило более 7000 человек, однако информация о крупных выигрышах и количестве проигранных денег не разглашается.
В вот и наша команда #Artbuz !!!!🌟🐯 Рина Мельник за кадром ( ведёт репортаж из полей) , посреди тигров как король бодиарта Вадим Пименов Команда Artbuz - это слаженный коллектив талантливых художников, которые вместе и по отдельности очень круто рисуют #бодиарт !👏👏👏👏👏 Когда мы вместе - всё весело и эффективно!!!👌 Спасибо вам за это !😘 Бодиарт сложно представить без волшебных рук визажистов и стилистом по причёскам. В этот раз у нас была слаженная команда , спасибо за это Яне Коваль! 😘 Моделям низкий поклон за терпение!!! Подготовка образа длилась 8 часов 🙀 И конечно же спасибо организаторам #grandopening #tigredecristal за предоставленную возможность потворить красоту! #модель #бодиарт #тигр #казино #tigre #bodyart #model #makeair #airbrush Vladivostok
Рублика #фотосозвездой продолжается😂 специально для @anya_neverdovskaya красавчик Тимур Соловьев😍 #tigredecristal#grandopening#ойнафоталась#вечеринкаудалась спасибо всем кто меня фотографировал в этот вечер, т.к. мой телефон сломался в самый неподходящий момент #победительпожизни (второй раз он меня уже так подставляет) 😤 жду от всех фотографий и видео😊 еще раз спасибо друзья 🙏 #чтобябезвасделала 😘