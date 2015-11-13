Хабаровскому краю первому профинансируют трудовую мобильность

Posted 13 ноября 2015, 02:35
Published 13 ноября 2015, 02:35
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по труду и занятости Всеволодом Вуколовым. Стороны обсудили ситуацию в сфере занятости населения, а также мероприятия по повышению мобильности трудовых ресурсов. Глава Роструда прибыл в столицу региона, чтобы принять участие во Всероссийской конференции, посвящённой вопросам развития рынка труда и трудовой мобильности. Как писало РИА «Восток-Медиа», мероприятие собрало представителей из 65 регионов страны. В их числе руководители федеральных и исполнительных органов власти субъектов, курирующих работу в области занятости населения.
Всеволод Вуколов отметил, что решение провести конференцию именно в Хабаровском крае связано с тем, что регион является не только деловым, но и промышленным центром Дальнего Востока. Кроме того, Хабаровский край одним из первых начал работу по созданию ТОСЭР.
«Государственная политика в сфере занятости населения основывается на принципе мобильности трудовых ресурсов, который заложен в наших профильных документах. Дальний Восток сегодня как никогда нуждается в кадрах. И наша совместная задача — привлечь сюда высококвалифицированных специалистов из тех регионов, где отмечается их переизбыток», — отметил Всеволод Вуколов.
Он подчеркнул, что для этого на федеральном уровне определён перечень мероприятий. Отобраны 15 территорий для приоритетного привлечения кадров. Эти регионы получат деньги на организацию переезда и обустройство сотрудников в рамках региональных программ. Вуколов подчеркнул, что конференция станет площадкой для обсуждения практической реализации намеченных планов. По словам Вячеслава Шпорта, проведение такого масштабного мероприятия в столице Хабаровского края подтверждает повышенное внимание федеральных властей к развитию Дальнего Востока.
«Многие наши потенциальные и действующие партнёры, резиденты ТОСЭР, должны знать, что мы не оставим их наедине с кадровой проблемой, поможем привлечь высококлассных специалистов», — сказал губернатор края.
По информации пресс-службы регионального правительства, Хабаровский край станет первым субъектом, который получит субсидию из федерального бюджета на реализацию краевой программы повышения трудовой мобильности. Соответствующее соглашение по итогам встречи подписали Вячеслав Шпорт и Всеволод Вуколов. За три года на эти цели собираются направить 286,7 миллиона рублей: 154,3 миллиона из федерального бюджета, 66,2 миллиона — из краевого, столько же — средства работодателей. Предприятия-участники программы получат до 225 тысяч рублей на организацию переезда и обустройство каждого из сотрудников. Деньги работодатель может направить на покупку билетов для сотрудника, аренду жилья, оплату детского сада, обучение специалиста, другие цели.