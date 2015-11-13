Хабаровскому краю первому профинансируют трудовую мобильность

По информации пресс-службы регионального правительства, Хабаровский край станет первым субъектом, который получит субсидию из федерального бюджета на реализацию краевой программы повышения трудовой мобильности. Соответствующее соглашение по итогам встречи подписали Вячеслав Шпорт и Всеволод Вуколов. За три года на эти цели собираются направить 286,7 миллиона рублей: 154,3 миллиона из федерального бюджета, 66,2 миллиона — из краевого, столько же — средства работодателей. Предприятия-участники программы получат до 225 тысяч рублей на организацию переезда и обустройство каждого из сотрудников. Деньги работодатель может направить на покупку билетов для сотрудника, аренду жилья, оплату детского сада, обучение специалиста, другие цели.