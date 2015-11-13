В Приморье пройдёт Неделя малого бизнеса

Posted 13 ноября 2015, 04:01
Published 13 ноября 2015, 04:01
Modified 17 сентября 2022, 14:28
Updated 17 сентября 2022, 14:28
Насыщенная программа мероприятий для предпринимателей включает бесплатные семинары и мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров региона, тест-драйвы и презентации новых услуг банка для корпоративных клиентов, специальные предложения и подарки для гостей. Всю неделю, с 16 по 20 ноября 2015 года, в Центрах развития бизнеса во Владивостоке, Артёме, Находке и Уссурийске будут проходить акции для клиентов.
«В работе с малым бизнесом мы уделяем особое внимание нефинансовой поддержке предпринимателей региона, – подчёркивает начальник управления продаж малому бизнесу Приморского отделения ПАО «Сбербанк» Екатерина Хлопова. – В течение Недели малого бизнеса мы будем рады рассказать компаниям Приморского края о сервисах дистанционного банковского обслуживания, технологии безбумажного документооборота, новых продуктах и условиях экспресс-кредитования для малого бизнеса, торговом и интернет-эквайринге, преимуществах корпоративной карты и возможности приёма наличности через устройства самообслуживания».
Центры развития бизнеса Сбербанка в Приморском крае:
• Владивосток, Фонтанная, 18 и Океанский проспект, 110а;
• Артём, Кирова, 1;
• Находка, Портовая, 3;
• Уссурийск, Ленина, 56.