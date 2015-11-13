В Приморье пройдёт Неделя малого бизнеса

Насыщенная программа мероприятий для предпринимателей включает бесплатные семинары и мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров региона, тест-драйвы и презентации новых услуг банка для корпоративных клиентов, специальные предложения и подарки для гостей. Всю неделю, с 16 по 20 ноября 2015 года, в Центрах развития бизнеса во Владивостоке, Артёме, Находке и Уссурийске будут проходить акции для клиентов.