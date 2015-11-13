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Posted 13 ноября 2015, 04:01

Published 13 ноября 2015, 04:01

Modified 17 сентября 2022, 14:28

Updated 17 сентября 2022, 14:28

В Приморье пройдёт Неделя малого бизнеса

13 ноября 2015, 04:01
Серия мероприятий для предпринимателей края стартует с 16 ноября в Центрах развития бизнеса Дальневосточного Сбербанка

Насыщенная программа мероприятий для предпринимателей включает бесплатные семинары и мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров региона, тест-драйвы и презентации новых услуг банка для корпоративных клиентов, специальные предложения и подарки для гостей. Всю неделю, с 16 по 20 ноября 2015 года, в Центрах развития бизнеса во Владивостоке, Артёме, Находке и Уссурийске будут проходить акции для клиентов.

«В работе с малым бизнесом мы уделяем особое внимание нефинансовой поддержке предпринимателей региона, – подчёркивает начальник управления продаж малому бизнесу Приморского отделения ПАО «Сбербанк» Екатерина Хлопова. – В течение Недели малого бизнеса мы будем рады рассказать компаниям Приморского края о сервисах дистанционного банковского обслуживания, технологии безбумажного документооборота, новых продуктах и условиях экспресс-кредитования для малого бизнеса, торговом и интернет-эквайринге, преимуществах корпоративной карты и возможности приёма наличности через устройства самообслуживания».

Центры развития бизнеса Сбербанка в Приморском крае:
• Владивосток, Фонтанная, 18 и Океанский проспект, 110а;
• Артём, Кирова, 1;
• Находка, Портовая, 3;
• Уссурийск, Ленина, 56.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сбербанк
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