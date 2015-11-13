В Приморье создано уже 112 школьных спортивных клубов

Однако помимо покупки оборудования для новых спортклубов руководителям учреждений образования в Приморье предстоит решить и другие организационные и финансовые вопросы, неотделимые от задачи вдохнуть жизнь в новое начинание. Как удалось узнать корреспонденту РИА «Восток-Медиа», наиболее проблематичным станет вопрос поиска тренеров или финансирования для оплаты их работы в школьных спортклубах. Дело в том, что в школах сейчас не предусмотрена оплата часов дополнительного образования, а педагоги получают зарплату именно за отработанные часы. В этой связи вопрос мотивации учителей физкультуры на дополнительную нагрузку или привлечения тренеров со стороны остаётся открытым.