В Приморье создано уже 112 школьных спортивных клубов

Posted 13 ноября 2015, 03:23
Published 13 ноября 2015, 03:23
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Накануне в администрации Приморского края состоялось совещание под руководством губернатора Владимира Миклушевского. Одним из основных вопросов стала разработка программы развития детско-юношеского спорта в Приморском крае на 2015-2020 годы.
Директор краевого департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов рассказал, как обстоит дело в крае с повсеместным созданием школьных спортивных клубов. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что развивать детский спорт решено именно путём создания таких клубов. Занятия в них будут бесплатными для школьников, при этом каждый клуб будет давать углублённую подготовку по разным видам спорта.
Жан Кузнецов сообщил, что к сегодняшнему дню в школах края создано уже 112 школьных спортивных клубов. До 2020 года программой предусмотрено создание 500 спортклубов при школах края. На эти цели из краевого бюджета планируется направить 100 миллионов рублей. Кроме того, на оснащение спортклубов край выделит муниципалитетам субсидии – по 200 тысяч на один спортклуб. Губернатор попросил проконтролировать, чтобы закупаемое оборудование было качественным.
Однако помимо покупки оборудования для новых спортклубов руководителям учреждений образования в Приморье предстоит решить и другие организационные и финансовые вопросы, неотделимые от задачи вдохнуть жизнь в новое начинание. Как удалось узнать корреспонденту РИА «Восток-Медиа», наиболее проблематичным станет вопрос поиска тренеров или финансирования для оплаты их работы в школьных спортклубах. Дело в том, что в школах сейчас не предусмотрена оплата часов дополнительного образования, а педагоги получают зарплату именно за отработанные часы. В этой связи вопрос мотивации учителей физкультуры на дополнительную нагрузку или привлечения тренеров со стороны остаётся открытым.