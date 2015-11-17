Рассеянный сахалинец вызвал панику на вокзале

Posted 17 ноября 2015, 07:10
Published 17 ноября 2015, 07:10
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Сегодня в обеденное время всех, кто оказался на железнодорожном вокзале Южно-Сахалинска, заставили выйти из здания на улицу. Как сообщили в региональном управлении МВД России, причиной поспешной эвакуации людей стала бесхозная сумка, обнаруженная в 13:35 полицейским при обходе здания в мужском туалете.
На место сразу же выехали все оперативные службы города — сотрудники ФСБ, полиции, МЧС, прокуратуры, спасатели. Представители вневедомственной охраны и патрульно-постовой службы полиции обеспечили организацию дорожного движения на привокзальной площади, а также контролировали вход в помещение вокзала.
Около 15:20 оцепление с территории вокзала было убрано. По информации дежурного Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте, в сумке находились вещи одного из пассажиров. Его личность пока не установлена. Сумку стражи порядка передали в камеру хранения вокзала.
Ещё одно сообщение в дежурную часть полиции поступило сегодня. Одна из горожанок сообщила о подозрительной сумке на автобусной остановке. Тревога и в этом случае оказалась ложной.