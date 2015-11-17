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Posted 17 ноября 2015, 07:10

Published 17 ноября 2015, 07:10

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

Рассеянный сахалинец вызвал панику на вокзале

17 ноября 2015, 07:10
Сюжет
Происшествие
Из-за его сумки пришлось эвакуировать пассажиров из здания

Сегодня в обеденное время всех, кто оказался на железнодорожном вокзале Южно-Сахалинска, заставили выйти из здания на улицу. Как сообщили в региональном управлении МВД России, причиной поспешной эвакуации людей стала бесхозная сумка, обнаруженная в 13:35 полицейским при обходе здания в мужском туалете.

На место сразу же выехали все оперативные службы города — сотрудники ФСБ, полиции, МЧС, прокуратуры, спасатели. Представители вневедомственной охраны и патрульно-постовой службы полиции обеспечили организацию дорожного движения на привокзальной площади, а также контролировали вход в помещение вокзала.

Около 15:20 оцепление с территории вокзала было убрано. По информации дежурного Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте, в сумке находились вещи одного из пассажиров. Его личность пока не установлена. Сумку стражи порядка передали в камеру хранения вокзала.

Ещё одно сообщение в дежурную часть полиции поступило сегодня. Одна из горожанок сообщила о подозрительной сумке на автобусной остановке. Тревога и в этом случае оказалась ложной.

#Денис Объедкин#Новости#Сахалинская область#Происшествие
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