Рассеянный сахалинец вызвал панику на вокзале

Сегодня в обеденное время всех, кто оказался на железнодорожном вокзале Южно-Сахалинска, заставили выйти из здания на улицу. Как сообщили в региональном управлении МВД России, причиной поспешной эвакуации людей стала бесхозная сумка, обнаруженная в 13:35 полицейским при обходе здания в мужском туалете.