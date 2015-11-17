Во Владивостоке началось движение по трассе Снеговая – Горностай

На церемонии открытия глава города Игорь Пушкарёв отметил: «Дорога от Снеговой до Горностая позволит разгрузить проспект 100-летия Владивостока, Выселковую, Баляева, Снеговую, Военное Шоссе. Улица Снеговая – это промзона: по оценкам специалистов, порядка 2000 грузовиков в сутки осуществляют движение в этом районе. Мы рассчитываем, что эта транзитная дорога заберёт 50 процентов грузового транспорта и тем самым разгрузит улицы города».