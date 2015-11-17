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Posted 16 ноября 2015, 23:42

Published 16 ноября 2015, 23:42

Modified 14 декабря 2023, 16:08

Updated 14 декабря 2023, 16:08

Во Владивостоке началось движение по трассе Снеговая – Горностай

16 ноября 2015, 23:42
По мнению мэра, транзитная дорога заберёт 50 % грузового транспорта и разгрузит улицы города

16 ноября в столице Приморья началось движение по новой трассе от улицы Снеговой до бухты Горностай. Это событие уже анонсировало РИА «Восток-Медиа», сейчас подрядчик отчитался перед городскими властями о сдаче объекта.

По информации пресс-службы мэрии, всего за год муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» на месте старой грунтовой дороги удалось построить новую с применением современных технологий. На четырёхкилометровом участке появились водопропускные трубы для отвода ливневых вод, два слоя асфальта и слой щебёночно-мастичного асфальтобетона. Специалисты оборудовали трассу леерным ограждением, пешеходной зоной, дорожными знаками, наружным освещением и остановками общественного транспорта.

На церемонии открытия глава города Игорь Пушкарёв отметил: «Дорога от Снеговой до Горностая позволит разгрузить проспект 100-летия Владивостока, Выселковую, Баляева, Снеговую, Военное Шоссе. Улица Снеговая – это промзона: по оценкам специалистов, порядка 2000 грузовиков в сутки осуществляют движение в этом районе. Мы рассчитываем, что эта транзитная дорога заберёт 50 процентов грузового транспорта и тем самым разгрузит улицы города».

По словам Пушкарёва, сейчас решается также вопрос о запрете движения грузовиков по микрорайону Снеговая Падь.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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