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Posted 19 ноября 2015, 09:03

Published 19 ноября 2015, 09:03

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

Хабаровский полицейский порадовал начальство рождением тройни

19 ноября 2015, 09:03
В качестве подарка молодой семье вручили сертификат на покупку игрушек

В семье хабаровских полицейских произошло знаменательное событие — у Ольги и Сергея Ходотовых родились три дочки. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, счастливую маму уже выписали из роддома. Примечательно, что столь крупное прибавление в семействе произошло в канун Дня сотрудника органов внутренних дел. Полицейских уже поздравил начальник хабаровского управления МВД России Александр Прохорец.

Сергей Ходотов служит участковым в отделе полиции № 7. Там же до отпуска по уходу за детьми трудилась старшим инспектором группы анализа, планирования и учёта Ольга. Именно туда с поздравлениями и приехал Александр Прохорец. Такое внимание со стороны начальства вполне объяснимо — рождение тройни настоящая редкость, а такой случай в семьях хабаровских полицейских вообще происходит впервые.

Счастливого отца малышек, которых назвали Ольга, Злата и Василиса, руководитель ведомства поощрил за высокие показатели служебной деятельности, которые Сергей показывает даже несмотря на круглосуточные заботы и хлопоты, связанные со столь крупным пополнением. По словам счастливых мамы и папы, появление на свет малышек именно в канун профессионального праздника полицейских стало большой приятной неожиданностью. В качестве подарка Александр Прохорец теперь уже многодетной семье Ходотовых вручил сертификат магазина детских товаров и пожелал тройняшкам крепкого здоровья и огромного счастья.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», это не единственный на Дальнем Востоке случай рождения тройни в семье полицейских. Также в ноябре 2015 года счастливым отцом стал сотрудник следственного отдела ОМВД России по городу Артёму Роман Пак. Молодая семья, которая ещё не имеет своего жилья, получила в подарок сертификат на приобретение трёхкомнатной квартиры. Полицейского поздравлял мэр Артёма.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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