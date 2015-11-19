Хабаровский полицейский порадовал начальство рождением тройни

Счастливого отца малышек, которых назвали Ольга, Злата и Василиса, руководитель ведомства поощрил за высокие показатели служебной деятельности, которые Сергей показывает даже несмотря на круглосуточные заботы и хлопоты, связанные со столь крупным пополнением. По словам счастливых мамы и папы, появление на свет малышек именно в канун профессионального праздника полицейских стало большой приятной неожиданностью. В качестве подарка Александр Прохорец теперь уже многодетной семье Ходотовых вручил сертификат магазина детских товаров и пожелал тройняшкам крепкого здоровья и огромного счастья.