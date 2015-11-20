Энергетики Южной Якутии обезвредили "бомбу"

В минувшую среду «Южно-Якутские электрические сети» – филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК», входит в состав ПАО РАО «ЭС Востока») провели внеплановую антитеррористическую тренировку. Отработка действий персонала в условиях террористической угрозы осуществлялась совместно с УФСБ, МВД, МЧС на территории ремонтно-производственной базы Алданского района электрических сетей.



По легенде, на телефон оперативно-диспетчерской службы поступила информация об угрозе террористического акта. Необходимо было оперативно организовать эвакуацию и вызвать спецслужбы для обследования территории на наличие неустановленных предметов. За счёт слаженной работы оперативников «Южно-Якутских электрических сетей» было проведено оповещение силовых структур и блокирование места обнаружения взрывного устройства. В результате грамотных действий энергетиков и сотрудников спецслужб успешно произведена ликвидация взрывного устройства.



«Основной целью антитеррористических тренировок является выработка у энергетиков навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы террористического акта, чрезвычайной ситуации, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению и ликвидации их последствий, - рассказал помощник директора по безопасности - начальник службы Сергей Бутаков. – Проведённая тренировка доказала, что профессионализм энергетиков Южной Якутии находится на достойном уровне».

