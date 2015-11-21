Футболисты "Сибири" разделались с владивостокским "Лучом-Энергией"

Агентство также сообщало о том, что после затянувшейся серии проигрышей предыдущий главный тренер «Луча» Олег Веретенников лишился своей должности. Он продержался на посту меньше полугода, с июня 2015 года. Отставка наставника произошла после того, как «Луч-Энергия» проиграл нижегородской «Волге» со счётом 0:1. Это поражение стало девятым по счёту.