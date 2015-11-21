Футболисты "Сибири" разделались с владивостокским "Лучом-Энергией"

Posted 21 ноября 2015, 09:44
Published 21 ноября 2015, 09:44
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Приморский футбольный клуб «Луч-Энергия» сегодня, 21 ноября, всухую проиграл на родном поле новосибирской «Сибири». За этим с трибун стадиона «Динамо» наблюдали 450 зрителей.
В предпоследнем туре ФОНБЕТ-Первенства России владивостокской команде не повезло — она не смогла ничего противопоставить трём мячам, забитым гостями. У «Сибири» им отметились Ильмир Якупов, Александр Харитонов и Аслан Дышеков. Причём последний гол в ворота Александра Довбня влетел уже в компенсированное время. При этом, судя по статистике, приведённой на сайте Футбольной национальной лиги, болельщики прочили победу хозяевам поля.
Как отметили представители ФНЛ в социальных сетях, это поражение испортило тренерский дебют Сергею Передне, который, как писало РИА «Восток-Медиа», возглавил дальневосточников на этой неделе.
Агентство также сообщало о том, что после затянувшейся серии проигрышей предыдущий главный тренер «Луча» Олег Веретенников лишился своей должности. Он продержался на посту меньше полугода, с июня 2015 года. Отставка наставника произошла после того, как «Луч-Энергия» проиграл нижегородской «Волге» со счётом 0:1. Это поражение стало девятым по счёту.
Проигрыш сибирякам стал десятым.