Хабаровский "СКА-Нефтяник" потерпел первое поражение в сезоне

Posted 21 ноября 2015, 05:28
Published 21 ноября 2015, 05:28
Modified 17 сентября 2022, 10:21
Updated 17 сентября 2022, 10:21
Хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» уступил в гостях действующему чемпиону России — красноярскому «Енисею». Для дальневосточной команды это первое поражение в нынешнем сезоне. Игра во многом напоминала сценарий недавней встречи команд в полуфинале Кубка мира.
«Как и в Швеции, и в этот раз во многом ключевыми выдались первые полчаса игры, оставшиеся за сибиряками. Пользуясь тем обстоятельством, что хабаровчане прибыли в Красноярск лишь поздно вечером накануне матча и не успели должным образом адаптироваться к «живому» льду и нешуточному морозу, хозяева (ко всему прочему, пропускавшие предыдущий тур) предприняли активный штурм ворот Йоэля Отена, плодом которого стали три забитых мяча. Лишь только после этого армейцы смогли перевести игру на половину поля соперников, отыграв один мяч незадолго до перерыва», — отметили в пресс-службе «армейцев».
Во втором отрезке матча хабаровчанам удалось сократить отставание до минимума, однако реализовать последующие моменты не смогли. Хозяева льда, напротив, положили в ворота Йоэля Отена ещё два мяча.
Несмотря на поражение «СКА-Нефтяника», наставник хоккеистов Михаил Юрьев назвал игру «хорошим боевым матчем». Следующую игру «армейцы» проведут в Кемерово, где 23 ноября им предстоит скрестить клюшки с хоккеистами «Кузбасса».