Хабаровский "СКА-Нефтяник" потерпел первое поражение в сезоне

«Как и в Швеции, и в этот раз во многом ключевыми выдались первые полчаса игры, оставшиеся за сибиряками. Пользуясь тем обстоятельством, что хабаровчане прибыли в Красноярск лишь поздно вечером накануне матча и не успели должным образом адаптироваться к «живому» льду и нешуточному морозу, хозяева (ко всему прочему, пропускавшие предыдущий тур) предприняли активный штурм ворот Йоэля Отена, плодом которого стали три забитых мяча. Лишь только после этого армейцы смогли перевести игру на половину поля соперников, отыграв один мяч незадолго до перерыва», — отметили в пресс-службе «армейцев».