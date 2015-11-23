"Дальспецстрой" продолжит строить военные объекты в Хабаровском крае

«Дальспецстрой» готовит документы для заключения контрактов на проектирование и строительство военных объектов в Хабаровском крае. Как сообщало РИА «Восток-Медиа», в июле этого года благодаря предприятию в своё распоряжение получили 240 квартир военнослужащие и их семьи. В новом хабаровском микрорайоне Волочаевский городок сдали два дома. Эти здания — первые ласточки масштабной стройки, благодаря которой уже к концу года в Хабаровске закроют вопрос с жильём для офицеров хабаровского гарнизона. Всего же в этом году 2192 семьи получат квартиры в Волочаевском городке. Кроме того, завершаются работы в новом жилом микрорайоне для военнослужащих в Снеговой Пади Владивостока.