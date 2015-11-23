"Дальспецстрой" продолжит строить военные объекты в Хабаровском крае

Posted 23 ноября 2015, 07:00
Published 23 ноября 2015, 07:00
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
«Дальспецстрой» готовит документы для заключения контрактов на проектирование и строительство военных объектов в Хабаровском крае. Как сообщало РИА «Восток-Медиа», в июле этого года благодаря предприятию в своё распоряжение получили 240 квартир военнослужащие и их семьи. В новом хабаровском микрорайоне Волочаевский городок сдали два дома. Эти здания — первые ласточки масштабной стройки, благодаря которой уже к концу года в Хабаровске закроют вопрос с жильём для офицеров хабаровского гарнизона. Всего же в этом году 2192 семьи получат квартиры в Волочаевском городке. Кроме того, завершаются работы в новом жилом микрорайоне для военнослужащих в Снеговой Пади Владивостока.
«Сегодня, 23 ноября, отмечает 36-ю годовщину со дня образования крупнейшее строительное предприятие востока России — «Дальспецстрой». В этом году перед нами стоят масштабные задачи, к выполнению которых дальневосточные строители подошли со всей ответственностью. Мы завершили строительство основных объектов космодрома Восточного. Также завершено возведение жилых домов для военнослужащих, ряда зданий и сооружений военных городков в Хабаровском крае. Хорошие результаты показали собственные производства, наши заводы наладили выпуск новейшей продукции», — отметил глава «Дальспецстроя» Юрий Волкодав.
Несмотря на непростые для страны времена, «Дальспецстрою» удалось сохранить собственные заводы, это колоссальные мощности, и, конечно, коллектив строителей. Сейчас подсобные предприятия обеспечивают строительными материалами все объекты главка. В Хабаровске выпускаются всевозможные изделия из железобетона, сухие строительные смеси, витражи, изделия из ПВХ и многое другое. Такие ресурсы способствовали проработке вопроса об импортозамещении. Сегодня на объектах «Дальспецстроя» используются строительные материалы и оборудование российского производства. В качестве не потеряли, а из-за упрощения логистических схем сократились транспортные расходы и сроки поставок материалов.
В настоящее время на предприятии внедряются новейшие технологии. Как писало агентство, «Дальспецстрой» перейдёт на международную систему управления проектами — EPCM-контракт, что позволит повысить качество построек. Компания постоянно совершенствует технологии при возведении своих объектов, чтобы завоевать доверие дальневосточников.
Одним из основных заказчиков предприятия сейчас является Министерство обороны Российской Федерации, причём для армии строятся не только квартиры — реализуется ряд важных проектов, направленных на укрепление обороноспособности страны. Предприятие собирается возводить военные объекты в республиках Саха (Якутия) и Бурятия, на Чукотке, Камчатке и Сахалине. Ещё один стратегический объект и точка на карте объектов дальневосточного главка – космодром Восточный в Амурской области. Это стройка федерального масштаба, на которую брошены лучшие силы предприятия.
Чтобы реализовать такие важные проекты, у "Дальспецстроя" есть все возможности. На предприятии трудятся больше 11 тысяч человек, из них больше пяти тысяч задействованы в Хабаровске. У строителей главка гигантский парк строительной техники — больше 2,5 тысячи единиц. Портфель заказов на данный момент включает около 700 зданий и сооружений по всему Дальнему Востоку и Забайкалью.