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Posted 23 ноября 2015, 01:22

Published 23 ноября 2015, 01:22

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

Преображенская база тралового флота заинтересована в омоложении кадров

23 ноября 2015, 01:22
Предприятие приглашает на работу студентов профильных учебных заведений

Студенты Дальрыбвтуза получили предложения о работе на одном из крупнейших рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих предприятий региона — ОАО «Преображенская база тралового флота». В рамках деятельности Центра трудоустройства и содействия занятости молодёжи вуза прошла встреча учащихся с потенциальным работодателем.

Студенты 3-го и 4-го курсов направлений «Промышленное рыболовство», «Холодильная и криогенная техника» и курсанты Мореходного института встретились с помощником генерального директора по кадрам Игорем Слободяном и специалистом отдела кадров по практике студентов Еленой Семёновой.

Встречи подобного формата направлены на диалог работодателя с будущими выпускниками, которые после окончания обучения смогут пополнить ряды рыбопромыслового предприятия. В беседе студенты не только знакомятся с компанией, но и могут задать свои вопросы: например, обсудить размер будущей заработной платы, условия работы, требования к выпускнику.

Игорь Слободян пригласил на работу старшекурсников, которые в ближайшее время завершат обучение по направлениям «Промышленное рыболовство», «Машины и аппараты пищевых производств», а также электромехаников, механиков, рефмехаников, рефмашинистов, судоводителей. Рыбная отрасль нуждается в омоложении кадров, уверены в ПБТФ, поэтому предприятие активно сотрудничает с вузами и средними специальными учебными заведениями страны.

Много внимания участники встречи уделили также обсуждению прохождения практики в ПБТФ. Однако в данном вопросе есть существенная проблема: у большинства учащихся - практика летняя, а в это время года суда чаще всего стоят на ремонте. Руководство базы предлагает решить вопрос с практикантами индивидуально, чтобы в итоге трудоустроить студентов на судно, где учащиеся во время рейса приобретут практические навыки.

«Сейчас работодатель должен сам создавать все условия для того, чтобы привлечь студента на практику, чтобы студент пришёл к нам, отработал практику, ему понравилось на предприятии, и он после окончания вуза пришёл к нам работать», — считает помощник гендиректора базы.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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