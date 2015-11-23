Преображенская база тралового флота заинтересована в омоложении кадров

Много внимания участники встречи уделили также обсуждению прохождения практики в ПБТФ. Однако в данном вопросе есть существенная проблема: у большинства учащихся - практика летняя, а в это время года суда чаще всего стоят на ремонте. Руководство базы предлагает решить вопрос с практикантами индивидуально, чтобы в итоге трудоустроить студентов на судно, где учащиеся во время рейса приобретут практические навыки.