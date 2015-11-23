Преображенская база тралового флота заинтересована в омоложении кадров

Posted 23 ноября 2015, 01:22
Published 23 ноября 2015, 01:22
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Студенты Дальрыбвтуза получили предложения о работе на одном из крупнейших рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих предприятий региона — ОАО «Преображенская база тралового флота». В рамках деятельности Центра трудоустройства и содействия занятости молодёжи вуза прошла встреча учащихся с потенциальным работодателем.
Студенты 3-го и 4-го курсов направлений «Промышленное рыболовство», «Холодильная и криогенная техника» и курсанты Мореходного института встретились с помощником генерального директора по кадрам Игорем Слободяном и специалистом отдела кадров по практике студентов Еленой Семёновой.
Встречи подобного формата направлены на диалог работодателя с будущими выпускниками, которые после окончания обучения смогут пополнить ряды рыбопромыслового предприятия. В беседе студенты не только знакомятся с компанией, но и могут задать свои вопросы: например, обсудить размер будущей заработной платы, условия работы, требования к выпускнику.
Игорь Слободян пригласил на работу старшекурсников, которые в ближайшее время завершат обучение по направлениям «Промышленное рыболовство», «Машины и аппараты пищевых производств», а также электромехаников, механиков, рефмехаников, рефмашинистов, судоводителей. Рыбная отрасль нуждается в омоложении кадров, уверены в ПБТФ, поэтому предприятие активно сотрудничает с вузами и средними специальными учебными заведениями страны.
Много внимания участники встречи уделили также обсуждению прохождения практики в ПБТФ. Однако в данном вопросе есть существенная проблема: у большинства учащихся - практика летняя, а в это время года суда чаще всего стоят на ремонте. Руководство базы предлагает решить вопрос с практикантами индивидуально, чтобы в итоге трудоустроить студентов на судно, где учащиеся во время рейса приобретут практические навыки.
«Сейчас работодатель должен сам создавать все условия для того, чтобы привлечь студента на практику, чтобы студент пришёл к нам, отработал практику, ему понравилось на предприятии, и он после окончания вуза пришёл к нам работать», — считает помощник гендиректора базы.