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Posted 23 ноября 2015, 08:55

Published 23 ноября 2015, 08:55

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

"СКА-Нефтяник" сегодня сразится с кемеровским "Кузбассом"

23 ноября 2015, 08:55
Сюжет
Спорт
Для хабаровчан это второй матч очередной выездной серии

Хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» сегодня, 23 ноября, проведёт второй матч выездной серии. Команда выйдет на лёд стадиона «Химик» против кемеровского «Кузбасса».

Дальневосточные хоккеисты на сегодняшний день занимают среди команд Суперлиги вторую строчку турнирной таблицы чемпионата России. Их соперники расположились на аналогичной позиции, но с конца списка.

Как писало РИА «Восток-Медиа», «армейцы» начиная со старта этого первенства потерпели фиаско только один раз, проиграв давнему и принципиальному сопернику — красноярскому «Енисею». В копилке «Кузбасса» по итогам четырёх сыгранных им матчей две ничьи и два поражения.

Как уточнили в пресс-службе «СКА-Нефтяника», для болельщиков, которые не смогут присутствовать на трибунах, будет организована трансляция матча на портале «Мой город».

Начало встречи в 14:30 по московскому времени.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
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