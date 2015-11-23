"СКА-Нефтяник" сегодня сразится с кемеровским "Кузбассом"

Как писало РИА «Восток-Медиа», «армейцы» начиная со старта этого первенства потерпели фиаско только один раз, проиграв давнему и принципиальному сопернику — красноярскому «Енисею». В копилке «Кузбасса» по итогам четырёх сыгранных им матчей две ничьи и два поражения.