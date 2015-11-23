В администрации Приморья появился новый вице-губернатор

Posted 23 ноября 2015, 08:24
Published 23 ноября 2015, 08:24
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский назначил себе нового заместителя. Вопросы образования, реализации научных и инновационных проектов, записи актов гражданского состояния, культуры и молодёжной политики будет курировать Илья Ковалёв. На этом посту он сменил Татьяну Заболотную, которая стала председателем приморского регионального отделения «Матери России» и помощником главы региона.
Владимир Миклушевский принял решение о кадровых перестановках. Татьяна Заболотная, занимавшая пост заместителя губернатора, стала председателем приморского отделения «Матерей России». Ей предстоит курировать вопросы поддержки, защиты прав и интересов женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развития института семьи. Одним из основных направлений её работы станет профилактика сиротства в Приморье. Помимо прочего, Заболотная назначена помощником губернатора.
«В преддверии празднования Дня матери в крае было создано региональное отделение всероссийского движения «Матери России». Прошу вас подключиться к работе по устранению в крае социального сиротства как явления», — сказал Владимир Миклушевский.
Место Татьяны Заболотной займёт Илья Ковалёв, с 2014 года работавший заместителем руководителя аппарата краевой администрации и руководителя службы протокола губернатора края. В его ведение попали вопросы образования, реализации научных и инновационных проектов, записи актов гражданского состояния, культуры и молодёжной политики.
Ковалёв родом из посёлка Кавалерово Приморского края, в 1998 году окончил ДВГУ, получив профессию биолога, а в 2014-м получил красный диплом Российской академии государственной службы при президенте. На заре своей карьеры будущий вице-губернатор трудился в коммерческих структурах, а в апреле 2010-го занял должность советника заместителя губернатора Архангельской области. В июне 2012-го Илья Ковалёв перешёл в аппарат администрации Приморского края, также став советником. Год спустя он получил должность заместителя директора департамента организационной работы края, в 2014 году — заместителя руководителя аппарата краевой администрации и руководителя службы протокола.
На освободившееся место руководителя службы протокола губернатора назначен специалист протокольного отдела департамента организационной работы Илья Дуплищев.