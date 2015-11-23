В администрации Приморья появился новый вице-губернатор

Ковалёв родом из посёлка Кавалерово Приморского края, в 1998 году окончил ДВГУ, получив профессию биолога, а в 2014-м получил красный диплом Российской академии государственной службы при президенте. На заре своей карьеры будущий вице-губернатор трудился в коммерческих структурах, а в апреле 2010-го занял должность советника заместителя губернатора Архангельской области. В июне 2012-го Илья Ковалёв перешёл в аппарат администрации Приморского края, также став советником. Год спустя он получил должность заместителя директора департамента организационной работы края, в 2014 году — заместителя руководителя аппарата краевой администрации и руководителя службы протокола.