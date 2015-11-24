Налог на недвижимость в Приморье начнут платить по-новому с 2018 года

Posted 24 ноября 2015, 08:40
Published 24 ноября 2015, 08:40
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Приморские парламентарии решили перенести второе чтение законопроекта Приморского края о системе исчисления налога на недвижимость, исходя из кадастровой стоимости, на 2016 год. Такое решение обусловлено намерением как следует изучить мнение общественности по данному вопросу.
Сотрудники краевого департамента финансов заверяют, что новая система налогообложения на недвижимость, исходя из кадастровой стоимости, снизит налоговую нагрузку на жителей поселений, а некоторых вообще избавит от уплаты налога.
«Поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации были внесены федеральным законодателем ещё в конце 2014 года. Согласно изменениям, налог на имущество физических лиц должен высчитываться из рыночной стоимости объектов, а не из инвентаризационной, которая проводилась в 90-х годах и, соответственно, не отвечает современным требованиям», – рассказали специалисты ведомства.
С учётом того, что налог на имущество физических лиц относится к категории социально значимых и напрямую затрагивает имущественные интересы десятков миллионов граждан, законодатель ввёл норму, которая не должна допустить резкого увеличения налоговой нагрузки.
«Если окажется так, что сумма налога, рассчитанная в соответствии с нововведениями, будет выше суммы налога, рассчитанного «по-старому», то в первые четыре года будут применяться следующие коэффициенты: первый год – 0,2, второй год – 0,4, третий год – 0,6, четвёртый год – 0,8», – рассказала директор департамента финансов Татьяна Казанцева.
По её словам, платежи вырастут постепенно – законодатели предусмотрели льготный пятилетний период. В первый год рост платежей должен составить не более 20 процентов, потом 40 процентов и так далее. С пятого года налог на имущество необходимо будет платить в полном объёме.
Одновременно в федеральном законе для собственников жилья предусмотрены необлагаемые налогом квадратные метры. Для квартиры – 20 квадратных метров, для частного дома – 50 квадратных метров, для комнаты – 10 квадратных метров. То есть если общая площадь квартиры составляет 42 квадрата, её собственник заплатит лишь за 22 квадрата. А владелец маленького дома в 45 квадратов не будет платить налог вовсе.
В департаменте также отметили, что законодателем также сохранены льготы по налогу на имущество физических лиц. В их числе – пенсионеры, военнослужащие, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1-й и 2-й групп, инвалиды с детства и другие. Вдобавок каждый муниципалитет имеет право расширить список льготников в своих пределах.
Федеральным законодателем установлено, что применение нового порядка расчёта имущественного налога должно начаться не позднее 2020 года. В Приморье депутаты одобрили новый законопроект в первом чтении. Однако перед обсуждением законопроекта во втором чтении депутаты решили заручиться поддержкой общественности – муниципальных дум, профильного экспертного совета и Общественной палаты Приморья.
Дальнейшее рассмотрение законопроекта и вынесение его на очередную сессию Законодательного Собрания запланировано на 2016 год. Таким образом, только в 2018-м люди начнут платить налог по новой схеме.