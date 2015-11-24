Налог на недвижимость в Приморье начнут платить по-новому с 2018 года

«Если окажется так, что сумма налога, рассчитанная в соответствии с нововведениями, будет выше суммы налога, рассчитанного «по-старому», то в первые четыре года будут применяться следующие коэффициенты: первый год – 0,2, второй год – 0,4, третий год – 0,6, четвёртый год – 0,8», – рассказала директор департамента финансов Татьяна Казанцева.