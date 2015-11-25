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Posted 25 ноября 2015, 04:23

Published 25 ноября 2015, 04:23

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

На Дальнем Востоке снизилась доля вакансий в судостроении

25 ноября 2015, 04:23
Отрасли не хватает квалифицированных кадров

В ДФО снижается количество вакансий в судостроении. К такому выводу пришли специалисты службы исследований рекрутингового портала HeadHunter, проанализировав ситуацию на рынке труда в разных регионах России. Тенденция наметилась ещё в прошлом году.

Исследователи подчеркивают, что на Дальнем Востоке судостроителей без опыта трудоустраивают неохотно: 55 % всех предложений предназначались для специалистов с опытом от 3 до 6 лет. Такие работники требовались каждой шестой компании, а каждый четвёртый работодатель хотел судостроителя с опытом более шести лет. 7 из 10 предложений подразумевали работу полный рабочий день, однако распространён в ДФО и вахтовый метод: он был указан в 29 % вакансий.

Эксперты портала также отмечают, что отрасли не хватает квалифицированных кадров. Из всех резюме производственной сферы в Дальневосточном федеральном округе доля специализации «Судостроение» в мае-июле этого года составила всего 3 %. При этом конкуренция между соискателями и в производстве, и в судостроении была ниже необходимого уровня. Зарплатные ожидания претендентов не соответствовали заявленным работодателями цифрам: компании предлагают в среднем 35 тысяч рублей, а соискатели хотят получать не меньше 50.

Тенденция снижения доли вакансий по специализации «Судостроение» в сфере «Производство» наметилась ещё в прошлом году, особенно она прослеживалась в Южном и Дальневосточном федеральных округах. Если в восточных регионах при достаточно небольшой зарплате работодатели хотят получить квалифицированного специалиста, то на других территориях, например, в Северо-Западном федеральном округе, каждое второе предприятие находилось в поиске сотрудника с опытом 1-3 года.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Дальний Восток
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