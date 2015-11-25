На Дальнем Востоке снизилась доля вакансий в судостроении

Эксперты портала также отмечают, что отрасли не хватает квалифицированных кадров. Из всех резюме производственной сферы в Дальневосточном федеральном округе доля специализации «Судостроение» в мае-июле этого года составила всего 3 %. При этом конкуренция между соискателями и в производстве, и в судостроении была ниже необходимого уровня. Зарплатные ожидания претендентов не соответствовали заявленным работодателями цифрам: компании предлагают в среднем 35 тысяч рублей, а соискатели хотят получать не меньше 50.