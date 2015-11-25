На севере Приморья снова горел лес

Сотрудники краевого департамента лесного хозяйства сообщили, что обнаружить пожары удалось благодаря постоянному мониторингу с помощью современных технических средств. Сейчас в распоряжении «Приморской авиабазы» — система космического слежения за территорией, которая позволяет с высокой точностью фиксировать изменения лесного полога. Кроме того, специалисты регулярно совершают патрулирование лесных угодий края. Два пожара, возникшие на территории площадью 23 гектара, были потушены силами 9 человек с привлечением двух машин.