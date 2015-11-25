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Posted 25 ноября 2015, 05:03

Published 25 ноября 2015, 05:03

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

На севере Приморья снова горел лес

25 ноября 2015, 05:03
С двумя пожарами быстро справились 9 специалистов

Накануне в двух северных районах Приморья возникли лесные пожары. Достаточно быстро людям удалось справиться с огнём. Лес горел в Ольгинском районе и Дальнегорском городском округе.

Сотрудники краевого департамента лесного хозяйства сообщили, что обнаружить пожары удалось благодаря постоянному мониторингу с помощью современных технических средств. Сейчас в распоряжении «Приморской авиабазы» — система космического слежения за территорией, которая позволяет с высокой точностью фиксировать изменения лесного полога. Кроме того, специалисты регулярно совершают патрулирование лесных угодий края. Два пожара, возникшие на территории площадью 23 гектара, были потушены силами 9 человек с привлечением двух машин.

В крае продолжает действовать особый противопожарный режим, при котором жителям необходимо соблюдать правила безопасности. Запрещено пребывать в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территории муниципальных образований, а также проводить в лесах огнеопасные работы.

За невыполнение или несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафные санкции. Для граждан это штраф от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

В случае обнаружения пожара приморцам следует звонить по телефонам: (42337) 3-43-72 или 8-800-100-94-00.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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