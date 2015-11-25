На севере Приморья снова горел лес

Posted 25 ноября 2015, 05:03
Published 25 ноября 2015, 05:03
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Накануне в двух северных районах Приморья возникли лесные пожары. Достаточно быстро людям удалось справиться с огнём. Лес горел в Ольгинском районе и Дальнегорском городском округе.
Сотрудники краевого департамента лесного хозяйства сообщили, что обнаружить пожары удалось благодаря постоянному мониторингу с помощью современных технических средств. Сейчас в распоряжении «Приморской авиабазы» — система космического слежения за территорией, которая позволяет с высокой точностью фиксировать изменения лесного полога. Кроме того, специалисты регулярно совершают патрулирование лесных угодий края. Два пожара, возникшие на территории площадью 23 гектара, были потушены силами 9 человек с привлечением двух машин.
В крае продолжает действовать особый противопожарный режим, при котором жителям необходимо соблюдать правила безопасности. Запрещено пребывать в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территории муниципальных образований, а также проводить в лесах огнеопасные работы.
За невыполнение или несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафные санкции. Для граждан это штраф от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
В случае обнаружения пожара приморцам следует звонить по телефонам: (42337) 3-43-72 или 8-800-100-94-00.