Полиция Приморья разбирается в двух ДТП с пострадавшими пешеходами

Во вторник в 13:20 в дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району позвонила учитель школы села Покровка. Женщина рассказала, что в дорожно-транспортном происшествии пострадала её ученица — 12-летняя девочка. Оказалось, что когда подросток шла утром из дома в школу на пешеходном переходе её сбил автомобиль Nissan Presage. Женщина-водитель спросила у девочки о её самочувствии, однако та сказала, что всё в порядке и помощь ей не нужна. Ближе к обеду уже в школе ребёнок почувствовал боли ниже поясницы и сообщил об утреннем происшествии учителю. Сотрудники полиции разыскали автомобилистку и сейчас устанавливают детали, причины происшествия.