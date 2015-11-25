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Posted 25 ноября 2015, 05:59

Published 25 ноября 2015, 05:59

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

Полиция Приморья разбирается в двух ДТП с пострадавшими пешеходами

25 ноября 2015, 05:59
Сюжет
Происшествие
Школьница и пожилая женщина оказались под колёсами

В Приморье полицейские устанавливают обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Приморскому краю, аварии произошли в Октябрьском районе и во Владивостоке.

Во вторник в 13:20 в дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району позвонила учитель школы села Покровка. Женщина рассказала, что в дорожно-транспортном происшествии пострадала её ученица — 12-летняя девочка. Оказалось, что когда подросток шла утром из дома в школу на пешеходном переходе её сбил автомобиль Nissan Presage. Женщина-водитель спросила у девочки о её самочувствии, однако та сказала, что всё в порядке и помощь ей не нужна. Ближе к обеду уже в школе ребёнок почувствовал боли ниже поясницы и сообщил об утреннем происшествии учителю. Сотрудники полиции разыскали автомобилистку и сейчас устанавливают детали, причины происшествия.

Во Владивостоке в полицию обратилась ещё одна жертва аварии, случившейся 16 ноября. Пожилая женщина получила травмы во дворе дома № 25 на улице Амурской, попав под колёса машины. Об этом пострадавшая рассказала правоохранительным органам. Полиция разыскивает предполагаемого виновника происшествия.

Всего за минувшие сутки на дорогах края случилось 60 ДТП, пострадали два человека.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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