В Хабаровске задержали двух красноярских псевдоцелительниц

Posted 25 ноября 2015, 02:58
Published 25 ноября 2015, 02:58
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
Хабаровским полицейским удалось задержать двух женщин, которые под предлогом снятия порчи развели жительницу дальневосточной столицы на 90 тысяч рублей. РИА «Восток-Медиа» ранее писало об этом случае, когда 76-летняя пенсионерка, поддавшись влиянию женщин, сама отдала им свои деньги. Одна из злоумышленниц остановила потерпевшую на улице, а вторая помогла окончательно убедить жертву прислушаться к лжецелительнице.
Подозреваемых удалось поймать быстро. Как выяснили полицейские, 29 и 30-летние женщины приехали в дальневосточную столицу из Красноярска. При личном досмотре у одной из подозреваемых нашли часть похищенной суммы — около тридцати тысяч рублей. Деньги у женщины изъяли. В настоящее время обе злоумышленницы помещены под арест.
Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, оперативники считают, что обман доверчивых женщин под предлогом исцеления был единственным источником дохода подозреваемых. В связи с этим полицейские устанавливают другие подобные случаи мошенничеств, которые могли совершить задержанные. Пострадавших от действий сообщниц правоохранители просят обращаться по телефону: 02.