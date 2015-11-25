В Хабаровске задержали двух красноярских псевдоцелительниц

Хабаровским полицейским удалось задержать двух женщин, которые под предлогом снятия порчи развели жительницу дальневосточной столицы на 90 тысяч рублей. РИА «Восток-Медиа» ранее писало об этом случае, когда 76-летняя пенсионерка, поддавшись влиянию женщин, сама отдала им свои деньги. Одна из злоумышленниц остановила потерпевшую на улице, а вторая помогла окончательно убедить жертву прислушаться к лжецелительнице.