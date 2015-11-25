vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября 2015, 02:58

Published 25 ноября 2015, 02:58

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

В Хабаровске задержали двух красноярских псевдоцелительниц

25 ноября 2015, 02:58
Их подозревают в мошенничестве на 90 тысяч рублей

Хабаровским полицейским удалось задержать двух женщин, которые под предлогом снятия порчи развели жительницу дальневосточной столицы на 90 тысяч рублей. РИА «Восток-Медиа» ранее писало об этом случае, когда 76-летняя пенсионерка, поддавшись влиянию женщин, сама отдала им свои деньги. Одна из злоумышленниц остановила потерпевшую на улице, а вторая помогла окончательно убедить жертву прислушаться к лжецелительнице.

Подозреваемых удалось поймать быстро. Как выяснили полицейские, 29 и 30-летние женщины приехали в дальневосточную столицу из Красноярска. При личном досмотре у одной из подозреваемых нашли часть похищенной суммы — около тридцати тысяч рублей. Деньги у женщины изъяли. В настоящее время обе злоумышленницы помещены под арест.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, оперативники считают, что обман доверчивых женщин под предлогом исцеления был единственным источником дохода подозреваемых. В связи с этим полицейские устанавливают другие подобные случаи мошенничеств, которые могли совершить задержанные. Пострадавших от действий сообщниц правоохранители просят обращаться по телефону: 02.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика