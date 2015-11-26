Дальневосточников через WhatsApp запугивают моджахедами

По имеющейся информации, такие же рассылки получают пользователи Приморья, Амурской области, Камчатки. Также в сообщении содержится информация о том, что теракты возможны в крупных торговых центрах, а руководитель управления (по какому региону, не указано — прим. ред.) Федеральной службы судебных приставов даже наказал своим подчинённым не ходить в массовые скопления людей и развлекательные гипермаркеты.