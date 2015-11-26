Дальневосточников через WhatsApp запугивают моджахедами

Posted 26 ноября 2015, 03:42
Published 26 ноября 2015, 03:42
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Хабаровчане сегодня, 26 ноября, активно пересылают друг другу посредством мобильного мессенджера WhatsApp информацию-предупреждение о якобы готовящихся терактах на Дальнем Востоке.
«На территорию Амурской области проникли 18 маджахедов. По сведениям готовятся терракты по Дальнему востоку. Ориентировочно на этих или следующих выходных в массовых скоплениях людей!!! Избегайте посещения подобных мест! 18.11.2015г. одного маджахеда задержали в г. Шимановск. В листе бумаги были написаны следующие города как владивосток, магадан якутск, кировск, чита (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.), — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, такие же рассылки получают пользователи Приморья, Амурской области, Камчатки. Также в сообщении содержится информация о том, что теракты возможны в крупных торговых центрах, а руководитель управления (по какому региону, не указано — прим. ред.) Федеральной службы судебных приставов даже наказал своим подчинённым не ходить в массовые скопления людей и развлекательные гипермаркеты.
Кем составлено это сообщение, сейчас установить уже невозможно. Однако в управлении Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю сведения, содержащиеся в нём, не подтвердили.
Как отметили в разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» представители пресс-службы управления, подобные рассылки преследуют единственную цель: посеять панику и создать социальную напряжённость у населения. В УФСБ призывают не поддаваться на уловки анонимов, а доверять только официальной информации.