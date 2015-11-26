На хабаровский маршрут № 5 вышли два новых трамвая

«Сегодня рассматривается проект федеральной программы «Доступная среда» с 2016 до 2020 года. Правительство России сейчас отдаёт приоритет трём регионам — Крым, Севастополь и Дальневосточный федеральный округ. Мы уже представили свои предложения — это, в частности, и приобретение подвижного состава для маломобильных групп населения в порядке софинансирования. Это предусматривает 25 % средств из муниципального бюджета, а остальное — федеральные деньги. В проекте порядка 200 миллионов рублей в год. Если всё будет утверждено, то мы планируем и впредь закупать транспорт — трамваи, троллейбусы и автобусы», — добавил Суковатый.