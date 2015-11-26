На хабаровский маршрут № 5 вышли два новых трамвая

Posted 26 ноября 2015, 04:04
Published 26 ноября 2015, 04:04
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
Хабаровское трамвайно-троллейбусное управление прислушалось к просьбам жителей Краснофлотского района дальневосточной столицы и запустило по маршруту № 5 два новых вагона. Эти трамваи обладают высокими эксплуатационными качествами, современно выглядят, но самое главное — оборудованы устройствами для перевозки людей с ограниченными возможностями. Для таких групп граждан есть специальные места, а заехать в транспортное средство можно по аппарели. Вагоны также обеспечивают возможность прямой связи между водителем и «особенными» пассажирами.
«В прошлом году на встрече с жителями Краснофлотского района Хабаровска мэр Александр Соколов выслушал просьбу людей пустить по маршруту № 5 новые вагоны. До этого такие трамваи обслуживали только Центральный и Индустриальный районы. Градоначальник дал поручение решить этот вопрос. В течение нескольких месяцев произвели серьёзные работы по обустройству путевого хозяйства и смогли вывести на линию новую технику», — рассказал исполняющий обязанности начальника управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», до этого современные вагоны не ходили до посёлка имени Кирова из-за особенностей контактной сети — опоры находились слишком близко к путям, в результате чего современный транспорт из-за своих увеличенных габаритов просто не мог там проехать. Теперь эту проблему решили. В общей сложности по улице Тихоокеанской под замену пошли порядка ста столбов. Также капитальному ремонту подверглись и пути на протяжении трёх километров.
Сергей Суковатый также отметил, что в настоящее время низкопольные трамваи являются самым популярным видом общественного транспорта у инвалидов, несмотря на то, что в Хабаровске также ходят специальные автобусы и троллейбусы. В связи с этим в городе есть потребность в приобретении дополнительных вагонов. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, закупки техники продолжатся.
«Сегодня рассматривается проект федеральной программы «Доступная среда» с 2016 до 2020 года. Правительство России сейчас отдаёт приоритет трём регионам — Крым, Севастополь и Дальневосточный федеральный округ. Мы уже представили свои предложения — это, в частности, и приобретение подвижного состава для маломобильных групп населения в порядке софинансирования. Это предусматривает 25 % средств из муниципального бюджета, а остальное — федеральные деньги. В проекте порядка 200 миллионов рублей в год. Если всё будет утверждено, то мы планируем и впредь закупать транспорт — трамваи, троллейбусы и автобусы», — добавил Суковатый.