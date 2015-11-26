В честь Дня матери приморских рожениц порадуют сказками

Posted 26 ноября 2015, 01:08
Published 26 ноября 2015, 01:08
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
В Приморье накануне Дня матери, который отмечается в ближайшее воскресенье, пройдёт множество мероприятий. Это будет чествование матерей, поздравления и концерты для женщин.
Во владивостокском роддоме № 3, расположенном на улице Калинина, праздник организуют уже сегодня. Будущим мамам, которые ожидают малышей в стенах роддома, устроят экскурсию по акушерскому корпусу, а гости из краевого музея имени Арсеньева прочитают и нарисуют «Сказки с молоком» – трогательные истории о дружбе и доброте.
«Празднование Дня матери традиционно для нашего учреждения. Каждый раз, работая над программой мероприятия, мы стараемся сделать так, чтобы встреча была не просто информативной, а носила праздничную атмосферу, дарила хорошее настроение и оставляла красочные воспоминания», – сообщила главврач родильного дома Светлана Сагайдачная.
Помимо нового знакомства с известными сказками гостей мероприятия ожидают традиционные для проекта молоко с печеньем и другие угощения и подарки.
Сотрудники медицинского учреждения расскажут пациенткам о технологических возможностях, оснащённости и условиях комфортного пребывания в роддоме. Кроме того, будет затронута тема «партнёрских родов», которые набирают всё большую популярность среди семейных пар.