В честь Дня матери приморских рожениц порадуют сказками

Во владивостокском роддоме № 3, расположенном на улице Калинина, праздник организуют уже сегодня. Будущим мамам, которые ожидают малышей в стенах роддома, устроят экскурсию по акушерскому корпусу, а гости из краевого музея имени Арсеньева прочитают и нарисуют «Сказки с молоком» – трогательные истории о дружбе и доброте.