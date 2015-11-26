В Хабаровском крае предлагают ужесточить контроль над теплосетями

По данным думского комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК, при существующем положении дел статистика крупных аварий на теплосетях в российских регионах демонстрирует уверенный рост. Если в ходе отопительного сезона 2010/11 годов таких случаев по стране было восемь, то через два года — уже 20, а в сезоне 2013/14 — уже около 60. Закдума поддержала законопроект, который будет направлен на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.