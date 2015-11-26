vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября 2015, 03:03

Published 26 ноября 2015, 03:03

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

В Хабаровском крае предлагают ужесточить контроль над теплосетями

26 ноября 2015, 03:03
Региональный парламент обнаружил пробелы в российском законодательстве

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края разработали и одобрили проект федерального закона, который призван усовершенствовать существующую нормативную базу в сфере теплоснабжения. Документ призван обезопасить российские регионы от крупных аварийных ситуаций накануне и во время отопительного сезона.

Как отметил депутат Владимир Лариков, представивший закон на очередном заседании краевого парламента, одной из главных бед теплоснабжения сегодня является частая смена организаций, эксплуатирующих сети. Это неминуемо влечёт за собой снижение уровня безопасности, а количество аварийных ситуаций, напротив, увеличивается. Законодательство наделяет надзорные ведомства правом расследовать причины нарушений в работе сетей, тогда как требования по их эксплуатации в законе не закреплены.

«Законопроект направлен на приведение Федерального закона «О теплоснабжении» в соответствие с Трудовым кодексом и Кодексом об административных правонарушениях. Наличие необходимых нормативно-правовых оснований позволит полноценно планировать и осуществлять контрольно-надзорную деятельность в отношении теплоснабжающих организаций, сетевиков, а также потребителей энергии», — подчеркнул Владимир Лариков.

Он добавил, что принятие предлагаемого закона позволит также привлекать руководителей организаций, нарушающих порядок эксплуатации сетей, к административной ответственности. Авторы инициативы уверены, что она поможет оградить население от сбоев в теплоснабжении и крупных аварий, а сотрудников организаций-сетевиков — от травм.

По данным думского комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК, при существующем положении дел статистика крупных аварий на теплосетях в российских регионах демонстрирует уверенный рост. Если в ходе отопительного сезона 2010/11 годов таких случаев по стране было восемь, то через два года — уже 20, а в сезоне 2013/14 — уже около 60. Закдума поддержала законопроект, который будет направлен на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика