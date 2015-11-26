В Хабаровском крае предлагают ужесточить контроль над теплосетями

Posted 26 ноября 2015, 03:03
Published 26 ноября 2015, 03:03
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края разработали и одобрили проект федерального закона, который призван усовершенствовать существующую нормативную базу в сфере теплоснабжения. Документ призван обезопасить российские регионы от крупных аварийных ситуаций накануне и во время отопительного сезона.
Как отметил депутат Владимир Лариков, представивший закон на очередном заседании краевого парламента, одной из главных бед теплоснабжения сегодня является частая смена организаций, эксплуатирующих сети. Это неминуемо влечёт за собой снижение уровня безопасности, а количество аварийных ситуаций, напротив, увеличивается. Законодательство наделяет надзорные ведомства правом расследовать причины нарушений в работе сетей, тогда как требования по их эксплуатации в законе не закреплены.
«Законопроект направлен на приведение Федерального закона «О теплоснабжении» в соответствие с Трудовым кодексом и Кодексом об административных правонарушениях. Наличие необходимых нормативно-правовых оснований позволит полноценно планировать и осуществлять контрольно-надзорную деятельность в отношении теплоснабжающих организаций, сетевиков, а также потребителей энергии», — подчеркнул Владимир Лариков.
Он добавил, что принятие предлагаемого закона позволит также привлекать руководителей организаций, нарушающих порядок эксплуатации сетей, к административной ответственности. Авторы инициативы уверены, что она поможет оградить население от сбоев в теплоснабжении и крупных аварий, а сотрудников организаций-сетевиков — от травм.
По данным думского комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК, при существующем положении дел статистика крупных аварий на теплосетях в российских регионах демонстрирует уверенный рост. Если в ходе отопительного сезона 2010/11 годов таких случаев по стране было восемь, то через два года — уже 20, а в сезоне 2013/14 — уже около 60. Закдума поддержала законопроект, который будет направлен на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.