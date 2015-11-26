Владивостокцы видят в ИГИЛ главную угрозу для России

Подобное исследование центр проводит уже во второй раз: первое состоялось летом этого года. Исследователи сравнили результаты и пришли к выводу, что в связи с последними событиями в мире — падение российского А321, теракты в Париже — владивостокцы изменили своё отношение к «Исламскому государству». Если в июле только половина респондентов представляла, что такое ИГИЛ (запрещена на территории РФ), то в ноябре о существовании этой организации знал уже 91 %. Примечательно, что ещё летом из тех, кто был знаком с «Исламским государством» (запрещено на территории РФ), 41 % опрошенных считали террористов угрозой для России. Последнее исследование показало, что эта цифра выросла до 89 %.