Владивостокцы видят в ИГИЛ главную угрозу для России

Posted 26 ноября 2015, 01:24
Published 26 ноября 2015, 01:24
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Жители Владивостока видят в ИГИЛ (запрещена на территории РФ) главную угрозу для страны, но в то же время считают, что только Россия сможет положить конец существованию террористической организации. Центр социальных инноваций «Чёрный куб» провёл повторный опрос горожан и выяснил их мнение о ситуации на мировой арене.
Подобное исследование центр проводит уже во второй раз: первое состоялось летом этого года. Исследователи сравнили результаты и пришли к выводу, что в связи с последними событиями в мире — падение российского А321, теракты в Париже — владивостокцы изменили своё отношение к «Исламскому государству». Если в июле только половина респондентов представляла, что такое ИГИЛ (запрещена на территории РФ), то в ноябре о существовании этой организации знал уже 91 %. Примечательно, что ещё летом из тех, кто был знаком с «Исламским государством» (запрещено на территории РФ), 41 % опрошенных считали террористов угрозой для России. Последнее исследование показало, что эта цифра выросла до 89 %.
Эксперты отмечают, что в основе перекоса мнения владивостокцев об ИГИЛ (запрещена на территории РФ) лежит факт того, что именно Россия продемонстрировала опасность «Исламского государства» (запрещено на территории РФ) для национального суверенитета государств мира. Кроме того, влияние на общественность оказали произошедшие теракты. Россия поддержала легитимную власть в Сирии, и ВВС страны на протяжении двух месяцев наносит авиаудары по позициям боевиков. Сирийские войска с того времени освободили более 80 населённых пунктов от террористов ИГ. Осенью 76 % жителей Владивостока поддержали Владимира Путина в его решении направить войска в Сирию.
Больше половины опрошенных респондентов уверены, что именно Россия способна остановить боевиков ИГИЛ (запрещена на террритори РФ), в то время как в июле горожане считали иначе. Большинство заявляло, что справиться с террористами возможно только после объединения нескольких стран в единую силу. Исследователи также выяснили, что местные жители считают западные страны причастными к появлению и созданию ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Такую уверенность выразили 45 % опрошенных.
60 % респондентов заявили, что «Исламское государство» (запрещено на территории РФ) может совершить теракты на территории России. По мнению директора ЦСИ «Чёрный куб» Юрия Коломейцева, горожане стали более осторожны в вопросе угроз безопасности ввиду последних трагических событий в мире. Обусловлено это в первую очередь напряжённой ситуацией во всём мире и терактами, которые затронули Россию, — событиями в Волгограде 2013 года, а также падением самолёта «Когалымавиа» над Синаем. Главными угрозами безопасности России владивостокцы считают «Исламское государство» (49 %), политику США (32 %) и внутренние угрозы (19 %). Среди проблем опрошенные указали западные санкции (37 %), террористов (32 %) и внутренние проблемы государства (28 %).
Специалисты центра отмечают: далеко не все респонденты понимают, почему Путин вынужден был оказать Башару Асаду поддержку с воздуха, какая связь между украинским кризисом и геополитическими событиями на Ближнем Востоке, какую роль играют в этих процессах Европа и США. Свой комментарий по этому вопросу РИА «Восток-Медиа» предоставила политолог, заведующая кафедрой политологии Дальневосточного федерального университета Наталья Коломейцева.
Эксперт уверена, что в мире, в котором активно идут процессы глобализации, остаться в стороне от таких событий невозможно. Именно поэтому «сирийский вопрос» для владивостокцев, несмотря на географическую отдалённость Приморья, стал таким значимым. По словам Коломейцевой, многие игроки на международной арене сегодня заявляют о своих национальных интересах, которые они готовы отстаивать с оружием в руках. Каждый играет в свою игру, даже если в какой-то момент интересы начинают совпадать, о чём может свидетельствовать ситуация со сбитым российским Су-24.
«Если западные страны будут продолжать разорять, разделять и властвовать в отдельных регионах мира, разрушая устои и подогревая локальные конфликты, это приведёт к выплёскиванию ситуации за пределы отдельного региона и, в конечном счете, к глобальному столкновению цивилизаций. Трагические события с российским "боингом А321" и теракты в Париже — примеры такого «выплёскивания» локального конфликта», — высказалась политолог.
По мнению эксперта, Владимир Путин, поддерживая Сирию, поступает как хирург, локализующий раковую опухоль, чтобы не дать метастазам поразить другие органы. «Наш президент давно призывает мировое сообщество объединиться в борьбе против ИГИЛ, пока не поздно, пока ИГИЛ не подобрался к нашим границам. Восстановить мир в регионе и оказать содействие в проведении политических реформ мирным путём. Его услышали? Нет. Пока нет. Только единицы — страны, вошедшие в коалицию с Россией по сирийскому вопросу».
Россия и её руководство, считает политолог из Владивостока, делают всё, чтобы в мире не начался глобальный конфликт. «К сожалению, прогнозы мои не будут слишком радужными. Локальные и даже региональные конфликты будут продолжаться и дальше. Не имея возможности начать «большую» войну из-за серьёзного сдерживающего фактора — ядерного оружия, террористические всплески будут отмечаться в разных регионах мира», — подчеркнула Коломейцева.