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Posted 27 ноября 2015, 04:41

Published 27 ноября 2015, 04:41

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

Хабаровская "динамщица" лишила жителя ЕАО денег и мобильного телефона

27 ноября 2015, 04:41
Сюжет
Происшествие
Подозреваемую в совершении преступления задержали полицейские

Сотрудники хабаровского управления МВД России задержали местную жительницу, которую подозревают в краже денег и сотового телефона, совершённой в одной из гостиниц дальневосточной столицы. Жертвой злоумышленницы стал житель ЕАО, который и обратился в полицию. В общей сложности у него пропало 15 тысяч рублей в виде наличности, а стоимость мобильного телефона он оценил в 20 тысяч.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, в совершении преступления подозревают 22-летнюю девушку. Потерпевший познакомился с ней накануне и пригласил к себе в номер. Как выяснилось позднее, девушка представилась мужчине вымышленным именем. Знакомство перешло в застолье, после которого изрядно подвыпивший житель ЕАО крепко заснул. Когда он проснулся, то обнаружил, что его спутница бесследно исчезла, прихватив с собой имущество мужчины.

Задержанная девушка уже написала явку с повинной, в которой указала, что похищенный телефон она подарила подруге, а деньги потратила. Злоумышленница рассчитывала, что если представится своему новому знакомому вымышленным именем, то правоохранители её не найдут. В настоящее время полицейские нашли телефон потерпевшего и вернули его законному владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанную девушку отпустили под подписку о невыезде. В случае, если вина подозреваемой будет доказана в суде, то максимальное наказание, которое её может ждать, — два года колонии.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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