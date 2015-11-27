Хабаровская "динамщица" лишила жителя ЕАО денег и мобильного телефона

Posted 27 ноября 2015, 04:41
Published 27 ноября 2015, 04:41
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Сотрудники хабаровского управления МВД России задержали местную жительницу, которую подозревают в краже денег и сотового телефона, совершённой в одной из гостиниц дальневосточной столицы. Жертвой злоумышленницы стал житель ЕАО, который и обратился в полицию. В общей сложности у него пропало 15 тысяч рублей в виде наличности, а стоимость мобильного телефона он оценил в 20 тысяч.
По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, в совершении преступления подозревают 22-летнюю девушку. Потерпевший познакомился с ней накануне и пригласил к себе в номер. Как выяснилось позднее, девушка представилась мужчине вымышленным именем. Знакомство перешло в застолье, после которого изрядно подвыпивший житель ЕАО крепко заснул. Когда он проснулся, то обнаружил, что его спутница бесследно исчезла, прихватив с собой имущество мужчины.
Задержанная девушка уже написала явку с повинной, в которой указала, что похищенный телефон она подарила подруге, а деньги потратила. Злоумышленница рассчитывала, что если представится своему новому знакомому вымышленным именем, то правоохранители её не найдут. В настоящее время полицейские нашли телефон потерпевшего и вернули его законному владельцу.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанную девушку отпустили под подписку о невыезде. В случае, если вина подозреваемой будет доказана в суде, то максимальное наказание, которое её может ждать, — два года колонии.