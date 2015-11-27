Хабаровская "динамщица" лишила жителя ЕАО денег и мобильного телефона

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, в совершении преступления подозревают 22-летнюю девушку. Потерпевший познакомился с ней накануне и пригласил к себе в номер. Как выяснилось позднее, девушка представилась мужчине вымышленным именем. Знакомство перешло в застолье, после которого изрядно подвыпивший житель ЕАО крепко заснул. Когда он проснулся, то обнаружил, что его спутница бесследно исчезла, прихватив с собой имущество мужчины.