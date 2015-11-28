На севере Хабаровского края введён режим ЧС

Posted 28 ноября 2015, 08:25
Published 28 ноября 2015, 08:25
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
В Охотском районе Хабаровского края власти объявили режим ЧС. Сегодня, 28 ноября, в райцентре загорелось машинное отделение электростанции. В итоге без энергоснабжения остались Охотск и ещё один посёлок – Резиденция, который находится в 5 километрах от райцентра.
Пресс-служба главного управления МЧС по Хабаровскому краю сообщила в субботу о пожаре на электростанции в Охотске. По данным ведомства, загорелось машинное отделение, вышли из строя два дизельных генератора и щитовая. Из-за чего это произошло, сейчас выясняет Госпожнадзор. Пожар привёл к тому, что без электричества остались сам Охотск и ещё один посёлок на северо-западном побережье Охотского моря - Резиденция.
Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации и регулярно информируют руководство региона об устранении проблемы. Восстановлением подачи электроэнергии занимаются 25 специалистов.