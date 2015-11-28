На севере Хабаровского края введён режим ЧС

Пресс-служба главного управления МЧС по Хабаровскому краю сообщила в субботу о пожаре на электростанции в Охотске. По данным ведомства, загорелось машинное отделение, вышли из строя два дизельных генератора и щитовая. Из-за чего это произошло, сейчас выясняет Госпожнадзор. Пожар привёл к тому, что без электричества остались сам Охотск и ещё один посёлок на северо-западном побережье Охотского моря - Резиденция.