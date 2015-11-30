"Примринг" станет резидентом свободного порта Владивосток

В Приморском крае решается вопрос о придании статуса резидента свободного порта Владивосток известному автомобильно-спортивному объекту «Приморское кольцо». Полигон для автогонщиков, где регулярно проводятся краевые и международные соревнования, привлекает туристов. При этом, по словам гендиректора «Примринга» Виталия Веркеенко, проект остаётся неприбыльным, балансируя на грани рентабельности. Чтобы привлекать ещё больше туристов, в том числе иностранных, необходимо добавлять в «Примринг» коммерческие объекты, которые по меньшей мере в начале своей работы могли бы существовать на льготных условиях по налогам. Именно такие условия обещает резидентам свободный порт Владивосток.