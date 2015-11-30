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Posted 30 ноября 2015, 07:46

Published 30 ноября 2015, 07:46

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

"Примринг" станет резидентом свободного порта Владивосток

30 ноября 2015, 07:46
Это поможет развиваться туристическому кластеру с автомобильным уклоном

В Приморском крае решается вопрос о придании статуса резидента свободного порта Владивосток известному автомобильно-спортивному объекту «Приморское кольцо». Полигон для автогонщиков, где регулярно проводятся краевые и международные соревнования, привлекает туристов. При этом, по словам гендиректора «Примринга» Виталия Веркеенко, проект остаётся неприбыльным, балансируя на грани рентабельности. Чтобы привлекать ещё больше туристов, в том числе иностранных, необходимо добавлять в «Примринг» коммерческие объекты, которые по меньшей мере в начале своей работы могли бы существовать на льготных условиях по налогам. Именно такие условия обещает резидентам свободный порт Владивосток.

Вопрос о том, чтобы придать «Примрингу» статус резидента СВП, рассмотрят на следующем заседании наблюдательного совета свободного порта – высшего органа в новом режиме.

Виталий Веркеенко также рассказал, что в следующем году на «Приморском кольце» появится ещё одна трасса мирового уровня — южное кольцо трека, которая будет использоваться и для других спортивных дисциплин. Также здесь, в пригороде Владивостока, рядом с гигантским автодромом построят современную гостиницу и детский развлекательный парк.

Ранее, на Восточном экономическом форуме, технохолдинг «Сумотори» подписал соглашение с Фондом развития Дальнего Востока по модернизации спортивно-туристического комплекса.

«В 2016 году мы планируем получить финансирование на вторую очередь строительства. Статус резидента свободного порта значительно улучшит финансовую модель и уменьшит риски как для инвестора, так и для партнёра», — добавил Виталий Веркеенко.

По мнению гендиректора «Примринга», его детище, как единственное международное дрифт-мероприятие в России, может стать фирменной особенностью для развития событийного туризма в Приморье. Туркомпании края уже включили «Примринг» в список основных достопримечательностей региона. Посещение «Приморского кольца» включено в расписание знаменитого экскурсионного маршрута «Тигры Владивостока».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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