"Примринг" станет резидентом свободного порта Владивосток

Posted 30 ноября 2015, 07:46
Published 30 ноября 2015, 07:46
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
В Приморском крае решается вопрос о придании статуса резидента свободного порта Владивосток известному автомобильно-спортивному объекту «Приморское кольцо». Полигон для автогонщиков, где регулярно проводятся краевые и международные соревнования, привлекает туристов. При этом, по словам гендиректора «Примринга» Виталия Веркеенко, проект остаётся неприбыльным, балансируя на грани рентабельности. Чтобы привлекать ещё больше туристов, в том числе иностранных, необходимо добавлять в «Примринг» коммерческие объекты, которые по меньшей мере в начале своей работы могли бы существовать на льготных условиях по налогам. Именно такие условия обещает резидентам свободный порт Владивосток.
Вопрос о том, чтобы придать «Примрингу» статус резидента СВП, рассмотрят на следующем заседании наблюдательного совета свободного порта – высшего органа в новом режиме.
Виталий Веркеенко также рассказал, что в следующем году на «Приморском кольце» появится ещё одна трасса мирового уровня — южное кольцо трека, которая будет использоваться и для других спортивных дисциплин. Также здесь, в пригороде Владивостока, рядом с гигантским автодромом построят современную гостиницу и детский развлекательный парк.
Ранее, на Восточном экономическом форуме, технохолдинг «Сумотори» подписал соглашение с Фондом развития Дальнего Востока по модернизации спортивно-туристического комплекса.
«В 2016 году мы планируем получить финансирование на вторую очередь строительства. Статус резидента свободного порта значительно улучшит финансовую модель и уменьшит риски как для инвестора, так и для партнёра», — добавил Виталий Веркеенко.
По мнению гендиректора «Примринга», его детище, как единственное международное дрифт-мероприятие в России, может стать фирменной особенностью для развития событийного туризма в Приморье. Туркомпании края уже включили «Примринг» в список основных достопримечательностей региона. Посещение «Приморского кольца» включено в расписание знаменитого экскурсионного маршрута «Тигры Владивостока».