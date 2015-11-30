Ультрамарафонец из Приморья советует всем бегать по утрам

Posted 30 ноября 2015, 08:33
Published 30 ноября 2015, 08:33
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
На выходных прошёл ультрамарафон «Приморская сотка» по маршруту Владивосток - Уссурийск. Участники должны были пробежать 100 километров при сильном ветре.
Корреспондент РИА «Восток-Медиа» пообщался с организатором и единственным человеком, дошедшим до финиша, – Александром Жуковым. Всего в марафоне участвовало 5 человек: почти все сошли с дистанции, пробежав по 50-60 километров. «Сразу было сказано - пробежать, сколько сможете, всё-таки мы бегаем ради здоровья, а не для того, чтобы насиловать организм», - пояснил Жуков.
12-часовой ультрамарафон закончился на центральной площади Уссурийска. Александр особенно отметил радушный приём уссурийских спортсменов, которые пробежали вместе с ним последние 15 километров. Забег поддержали участники бегового клуба RunDNSRun - они предоставили марафонцам питание, воду, а также сопровождали вдоль всего маршрута.
«Чтобы пробежать такую дистанцию без проблем, в неделю надо набегать около 100 километров, а лучше больше. Вся подготовка займёт около года, - поделился организатор забега. - Наша основная задача – продвижение бегового движения во Владивостоке. Пробежать утром 3-5 километров может каждый человек в любое время года. Сам я любитель, просто со временем мой бег вырос в такие объёмы».
В дальнейшем забеги будут проходить в щадящих погодных условиях и на более короткие дистанции. Одно из следующих запланированных мероприятий – триатлон (плавание, езда на велосипеде, бег) Ironman на острове Русском. Триатлон займёт около 12 часов, примерно столько же, сколько ушло на забег до Уссурийска. Также Александр Жуков рассказал, что 20 февраля 2016 года пройдёт первый ледовый полумарафон на острове Русском.