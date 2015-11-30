Ультрамарафонец из Приморья советует всем бегать по утрам

«Чтобы пробежать такую дистанцию без проблем, в неделю надо набегать около 100 километров, а лучше больше. Вся подготовка займёт около года, - поделился организатор забега. - Наша основная задача – продвижение бегового движения во Владивостоке. Пробежать утром 3-5 километров может каждый человек в любое время года. Сам я любитель, просто со временем мой бег вырос в такие объёмы».