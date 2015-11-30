В камчатском городе Елизово потерпел аварию вертолёт Ми-2

Posted 30 ноября 2015, 06:51
Published 30 ноября 2015, 06:51
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Сегодня утром в самом центре камчатского города-аэропорта Елизово совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2, направлявшийся из района Излучины на Жупаново. На борту, кроме пилота, были сотрудник турфирмы и пассажир. При падении вертолёта на улицу Рябикова погиб сотрудник туристической фирмы «Пурга», а командир воздушного судна и турист получили травмы. Выживших срочно доставили в елизовскую районную больницу, где в отделении травматологии врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Как сообщила министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко, один из пациентов находится в тяжёлом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести. В случае необходимости пострадавших переведут в стационар Камчатской краевой больницы.
Губернатор Камчатского края уже выразил соболезнования родным и близким погибшего при аварии вертолёта.
«Трагедия унесла жизнь человека, внёсшего большой личный вклад в развитие авиационной отрасли края, - сказал Владимир Илюхин. - Не стало Павла Олеговича Путинцева – опытного специалиста, искренне увлечённого авиацией, ставшей для него делом всей жизни. Более 10 лет он отдал работе в «Камчатских авиалиниях», которые в своё время были лидером вертолётных перевозок в крае. В этот трудный час скорбит вся Камчатка. Светлая память».
Слова искренней поддержки и пожелания скорейшего выздоровления глава региона адресовал пострадавшим, которые находятся под наблюдением врачей.
На месте аварии вертолёта разлилось топливо. Прибывшие на место спасатели обработали разлив пеной. Сейчас следователи и спасатели выясняют возможные причины катастрофы.