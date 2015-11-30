В камчатском городе Елизово потерпел аварию вертолёт Ми-2

Сегодня утром в самом центре камчатского города-аэропорта Елизово совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2, направлявшийся из района Излучины на Жупаново. На борту, кроме пилота, были сотрудник турфирмы и пассажир. При падении вертолёта на улицу Рябикова погиб сотрудник туристической фирмы «Пурга», а командир воздушного судна и турист получили травмы. Выживших срочно доставили в елизовскую районную больницу, где в отделении травматологии врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Как сообщила министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко, один из пациентов находится в тяжёлом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести. В случае необходимости пострадавших переведут в стационар Камчатской краевой больницы.