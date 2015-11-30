Знакомство с профессией: звукорежиссёр

Среднее профессиональное образование по этому направлению можно получить в Приморском краевом колледже искусств. Отделение музыкального звукооператорского мастерства было открыто здесь в 2011 году. До этого времени за качественным фундаментальным образованием по этой специальности нужно было ехать в центральные учебные заведения страны. Сейчас это самое молодое и активно развивающееся направление колледжа искусств.