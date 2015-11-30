Знакомство с профессией: звукорежиссёр

Posted 30 ноября 2015, 07:48
Published 30 ноября 2015, 07:48
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
РИА «Восток-Медиа» в рамках ежедневной рубрики «Знакомство с профессией» представляет специальность «музыкальное звукооператорское мастерство».
Среднее профессиональное образование по этому направлению можно получить в Приморском краевом колледже искусств. Отделение музыкального звукооператорского мастерства было открыто здесь в 2011 году. До этого времени за качественным фундаментальным образованием по этой специальности нужно было ехать в центральные учебные заведения страны. Сейчас это самое молодое и активно развивающееся направление колледжа искусств.
Звукооператор – достаточно сложная в освоении профессия. Специалисты звукооператорского мастерства работают на студиях звукозаписи, на телевизионных и радиостанциях, в филармониях, театрах и концертных залах.
На радио и телевидении звукооператор занимается звуковым оформлением передач и следит за качеством переданных в эфир записей и прямой трансляции. На театральных и концертных площадках он работает с «живым» звуком. Звукооператор должен корректировать звучание с учётом акустических особенностей зала, создавать музыкальный баланс в звучании инструментов, голоса, фонограммы. В студиях звукозаписи специалисты-звукооператоры записывают и обрабатывают звук, контролируют техническое качество фонограммы.
Звукооператор должен одинаково хорошо разбираться как в музыке, так и музыкальной технике, эта профессия на стыке музыкального искусства и его технического воплощения. Она предполагает хороший слух, музыкальность, художественное восприятие и воображение, хорошую музыкальную память, а также способность осваивать технические приспособления для записи и обработки звука. Кроме того, необходимо обладать музыкальной и профессиональной эрудицией и стремлением постоянно пополнять познания в технике.
В колледже на этой специальности учащиеся изучают специальные теоретические предметы: акустику, электротехнику, звукооператорское мастерство, аранжировку, слуховой анализ звукозаписи. Также проходят курс музыкальных предметов: сольфеджио, теорию музыки, инструментоведение, общее фортепиано и другие. Кроме того, много практических занятий по звукооператорской практике и звукозаписи в студии.
По словам преподавателя колледжа, председателя ПЦК "Звукооператорское мастерство" Николая Новикова, соответствующие приморские организации остро заинтересованы в выпускниках этого отделения, концертные и театральные площадки, телевизионные и радиостудии нуждаются в дипломированных профессионалах по работе со звуком.