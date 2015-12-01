На Камчатке построили биотермические ямы для обеззараживания отходов

Posted 1 декабря 2015, 03:42
Published 1 декабря 2015, 03:42
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
В двух районах Камчатского края — Елизовском и Быстринском — завершено строительство скотомогильников с биотермическими ямами для обеззараживания биологических отходов. Всего планируется создать пять таких скотомогильников, добавив их ещё в Усть-Большерецком и Мильковском районах, а также в Петропавловске-Камчатском.
Как рассказали сотрудники краевого агентства по ветеринарии, при выделении земельных участков под строительство сооружений учтены требования санитарно-защитной зоны: ямы обустроены на расстоянии километра от жилья и производственных объектов. Скотомогильники на Камчатке строят по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы». Они необходимы для обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.
В ямах накапливаются и обеззараживаются биологические отходы из личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств и мелкотоварных ферм. Помимо самой герметичной ямы, которая выполняется из влаго- и термонепроницаемого материала, в скотомогильник входит ещё земельный участок площадью 600 квадратных метров, огороженный двухметровым забором. Преимущество биотермических ям заключается не только в надёжном уничтожении возбудителей инфекций, но и в экономичности способа уничтожения отходов.