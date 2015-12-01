На Камчатке построили биотермические ямы для обеззараживания отходов

В ямах накапливаются и обеззараживаются биологические отходы из личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств и мелкотоварных ферм. Помимо самой герметичной ямы, которая выполняется из влаго- и термонепроницаемого материала, в скотомогильник входит ещё земельный участок площадью 600 квадратных метров, огороженный двухметровым забором. Преимущество биотермических ям заключается не только в надёжном уничтожении возбудителей инфекций, но и в экономичности способа уничтожения отходов.