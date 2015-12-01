Следственный комитет проводит проверку по факту гибели приморца в КНР

Posted 1 декабря 2015, 06:17
Published 1 декабря 2015, 06:17
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Родственники погибшего в Суйфэньхэ Михаила Колыженко обратились в Следственный комитет РФ и подали заявление о возможном убийстве 26-летнего парня. Семье удалось собрать пока только половину суммы, необходимой для вывоза тела из Китая.
Следственное управление СК РФ по Приморскому краю проводит проверку по факту гибели жителя Спасского района Михаила Колыженко, который отправился в Китай в роли «помогайки». О том, что близкие погибшего обратились в местный следственный отдел, РИА «Восток-Медиа» сообщила старший помощник краевого прокурора Аврора Римская.
Родственники Михаила и его друг, который был в Китае во время трагедии, уже дали первые показания. Тётя погибшего парня Татьяна Травина рассказала корреспонденту агентства: «Со мной к следователям ездил Юра Симоненко - они жили в одном номере. Он рассказал всё, что знает, хотя толком он ничего не видел. Вечером они были в номере. В дверь к ним постучали. Когда они открыли – то никого за ней не было. Чуть позже постучали ещё раз, тогда Миша вышел. Юра же принял душ и лег спать. Разбудила его уже полиция».
Татьяна Травина добавила, что родственники Михаила вечером 30 ноября выехали в Китай. Им удалось собрать половину суммы - 150 тысяч из 300 необходимых для вывоза тела. Поэтому близкие парня по-прежнему рассчитывают, что на их просьбу о помощи откликнутся даже незнакомые люди. В сообщении на сайте «Одноклассники» говорится: «Миша - сирота, жил у тёти, родственники не могут собрать такие деньги. Помогите, кто сколько может, очень хороший парень был!!! Номер карты Сбербанка его родной бабушки Кружиловой Валентины Карповны 6390 0250 9012 458348 , номер её телефона: 8-951-011-59-81. Пожалуйста, ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ, ПОМОГИТЕ!!!!».
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что Михаил Колыженко из села Зеленодольского погиб в Суйфэньхэ в ночь с 25 на 26 ноября. За репатриацию тела китайская сторона запросила 300 000 рублей.