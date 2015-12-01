Следственный комитет проводит проверку по факту гибели приморца в КНР

Родственники Михаила и его друг, который был в Китае во время трагедии, уже дали первые показания. Тётя погибшего парня Татьяна Травина рассказала корреспонденту агентства: «Со мной к следователям ездил Юра Симоненко - они жили в одном номере. Он рассказал всё, что знает, хотя толком он ничего не видел. Вечером они были в номере. В дверь к ним постучали. Когда они открыли – то никого за ней не было. Чуть позже постучали ещё раз, тогда Миша вышел. Юра же принял душ и лег спать. Разбудила его уже полиция».