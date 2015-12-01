В 2016 году Приморье потратит на развитие образования 17 миллиардов

Деньги, предусмотренные на реализацию госпрограммы по развитию образования, имеют целевое предназначение по нескольким расходным статьям – так называемым подпрограммам. Из заявленных 17 миллиардов 4,5 миллиарда рублей направят на развитие дошкольного образования, 10,6 миллиарда — на средние общеобразовательные школы, а ещё полтора миллиарда — на профессиональное образование. В программные мероприятия входит очень многое: это и капитальный ремонт образовательных учреждений, и развитие их инфраструктуры, и реализация образовательных программ, и приобретение школьных автобусов. Бюджетные деньги идут также на соцподдержку детей-сирот, на выявление и поддержку одарённых детей и студентов, на выплату губернаторских стипендий, размер которых с прошлого года составляет 5555 рублей. За бюджетные деньги дети из малоимущих семей отдыхают в лагерях и санаториях и пользуются иными льготами.