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Posted 1 декабря 2015, 05:33

Published 1 декабря 2015, 05:33

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

В Хабаровском крае убийцы троих человек отправятся за решётку

1 декабря 2015, 05:33
На двоих они получили почти 24 года

В Хабаровском крае суд вынес приговор по делу двух жителей посёлка Горин Солнечного района региона, которых обвиняли в совершении тройного убийства. РИА «Восток-Медиа» ранее писало об этом случае, когда причиной кровавой расправы стали алкоголь и незначительный долг, которые и явились поводом для молодых людей пойти на преступление.

Благодаря показаниям очевидцев полицейские установили, что двое злоумышленников, один из которых оказался несовершеннолетним, пришли к своему знакомому требовать возврата долга в 100 рублей. Получив отказ, молодые люди начали жестоко избивать сначала своего должника, а потом и его приятеля, находившегося в это же время в квартире.

После этого они скрылись, но вскоре вернулись и сильно избили ещё одного мужчину, который был свидетелем случившегося. К моменту их возвращения один из потерпевших был ещё жив, но злоумышленники и не думали останавливаться. Окончив избиение, они задушили потерпевших и покинули квартиру.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Хабаровскому краю, сами преступники на допросе во всём признались и рассказали, что всё произошло из-за большого количества выпитого горячительного. Приговором суда 17-летнему подростку назначено наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, 21-летнему мужчине назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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