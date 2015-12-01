В Хабаровском крае убийцы троих человек отправятся за решётку

Posted 1 декабря 2015, 05:33
Published 1 декабря 2015, 05:33
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
В Хабаровском крае суд вынес приговор по делу двух жителей посёлка Горин Солнечного района региона, которых обвиняли в совершении тройного убийства. РИА «Восток-Медиа» ранее писало об этом случае, когда причиной кровавой расправы стали алкоголь и незначительный долг, которые и явились поводом для молодых людей пойти на преступление.
Благодаря показаниям очевидцев полицейские установили, что двое злоумышленников, один из которых оказался несовершеннолетним, пришли к своему знакомому требовать возврата долга в 100 рублей. Получив отказ, молодые люди начали жестоко избивать сначала своего должника, а потом и его приятеля, находившегося в это же время в квартире.
После этого они скрылись, но вскоре вернулись и сильно избили ещё одного мужчину, который был свидетелем случившегося. К моменту их возвращения один из потерпевших был ещё жив, но злоумышленники и не думали останавливаться. Окончив избиение, они задушили потерпевших и покинули квартиру.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Хабаровскому краю, сами преступники на допросе во всём признались и рассказали, что всё произошло из-за большого количества выпитого горячительного. Приговором суда 17-летнему подростку назначено наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, 21-летнему мужчине назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.