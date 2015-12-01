В Хабаровском крае убийцы троих человек отправятся за решётку

После этого они скрылись, но вскоре вернулись и сильно избили ещё одного мужчину, который был свидетелем случившегося. К моменту их возвращения один из потерпевших был ещё жив, но злоумышленники и не думали останавливаться. Окончив избиение, они задушили потерпевших и покинули квартиру.