Энергетики устранили аварию во Владивостоке

Posted 2 декабря 2015, 07:22
Published 2 декабря 2015, 07:22
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
Во Владивостоке, несмотря на очередной циклон, аварийных отключений света 1 декабря оказалось немного. В целом Приморье переживает циклон без обрывов ЛЭП и прочих «сюрпризов».
К этому часу, как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», авария произошла только на улице Коммунаров: без света остались три дома - № 32, 32а, 36. Ликвидацией аварии занимались специалисты ФГУП ВМФ «13-я электросеть».
Кроме того, в столице Приморья весь день идут плановые отключения абонентов от электроэнергии в связи с ремонтом. По данным Владивостокского предприятия электрических сетей, в течение дня в разное время без света остаются 317 домов. Больше всего их в пригороде Владивостока, а также в центре, на Тихой и на Чуркина. Специалисты МУПВ ВПЭС должны выполнить свою работу до 17:00.
В пресс-службе краевого управления МЧС корреспондента заверили, что по Приморью никаких аварий на электросетях не было.