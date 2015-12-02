Энергетики устранили аварию во Владивостоке

Кроме того, в столице Приморья весь день идут плановые отключения абонентов от электроэнергии в связи с ремонтом. По данным Владивостокского предприятия электрических сетей, в течение дня в разное время без света остаются 317 домов. Больше всего их в пригороде Владивостока, а также в центре, на Тихой и на Чуркина. Специалисты МУПВ ВПЭС должны выполнить свою работу до 17:00.