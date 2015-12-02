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Posted 2 декабря 2015, 07:59

Published 2 декабря 2015, 07:59

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

Ещё десять цифровых телеканалов появится у жителей Хабаровского края

2 декабря 2015, 07:59
Запуск второго мультиплекса в регионе запланирован на 2018 год

В 46 населенных пунктах Хабаровского края уже приобретено, установлено и опробовано оборудование второго телевизионного мультиплекса. Однако до его запуска людям придётся подождать. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал заместитель главного инженера филиала «Дальневосточный региональный центр» компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Сергеев.

«В 2016 году планируется установить ещё 4 передатчика, а до 2018 года — все остальные запланированные передатчики. Общее количество всех объектов на территории края будет составлять 93. К сожалению, в 2014 году компания РТРС по просьбе вещателей — владельцев телеканалов была вынуждена отключить ряд работающих передатчиков второго мультиплекса. В соответствии с корректировкой графика ввода в эксплуатацию трансляция второго мультиплекса до 2018 года будет только в городах с населением более 50 тысяч человек. В Хабаровском крае – это Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также рядом расположенные населённые пункты. Вещание второго мультиплекса в остальных населенных пунктах будет включено только после 2018 года. Другими словами, большая часть сети второго мультиплекса в крае переведена в режим «ожидания», — сообщил он.

Как отметил Андрей Сергеев, в компании рассчитывают, что после 2018 года ей позволят перевести сеть второго мультиплекса из режима «ожидания» в активный режим. Тогда у всего населения в крае появится возможность смотреть двадцать цифровых телеканалов вместо сегодняшних десяти. При этом, охват населения вещанием второго мультиплекса будет такой же, как и у первого.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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