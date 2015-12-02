Ещё десять цифровых телеканалов появится у жителей Хабаровского края

«В 2016 году планируется установить ещё 4 передатчика, а до 2018 года — все остальные запланированные передатчики. Общее количество всех объектов на территории края будет составлять 93. К сожалению, в 2014 году компания РТРС по просьбе вещателей — владельцев телеканалов была вынуждена отключить ряд работающих передатчиков второго мультиплекса. В соответствии с корректировкой графика ввода в эксплуатацию трансляция второго мультиплекса до 2018 года будет только в городах с населением более 50 тысяч человек. В Хабаровском крае – это Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также рядом расположенные населённые пункты. Вещание второго мультиплекса в остальных населенных пунктах будет включено только после 2018 года. Другими словами, большая часть сети второго мультиплекса в крае переведена в режим «ожидания», — сообщил он.