На железнодорожных нарушителей в Хабаровске устроят облаву

Posted 2 декабря 2015, 01:40
Published 2 декабря 2015, 01:40
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Дальневосточная железная дорога присоединилась к масштабной всероссийской акции «Безопасность», которая призвана сократить случаи детского травматизма, а также предупредить правонарушения, угрожающие работе транспорта. В её рамках, в преддверии новогодних праздников и школьных каникул, железнодорожники совместно с управлением на транспорте МВД России по ДФО организуют профилактический декадник.
Как сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги, специалисты вместе с правоохранителями проведут исследование мест перехода гражданами железнодорожных путей. Специалисты также проведут рейды, в ходе которых будут ловить нарушителей правил нахождения на объектах транспортной инфраструктуры. Один из них, в частности, пройдёт 8 декабря.
Помимо вышеописанных мероприятий в рамках декадника железнодорожники встретятся с детьми, которые учатся в общеобразовательных учреждениях. Особое внимание уделят школам, которые находятся недалеко от путей, а также там, где были инциденты травмирования воспитанников.
Как говорят специалисты, подобные мероприятия никогда не бывают лишними. Так, по статистике, за 11 месяцев 2015 года на объектах инфраструктуры Дальневосточной железной дороги травмы различной тяжести получили 88 человек, 56 из них погибли. Самым распространённым нарушением правил безопасного поведения на железной дороге по-прежнему остаётся переход путей в несанкционированном месте и перед близко идущим поездом. Дети в основном травмируются из-за отсутствия соответствующего контроля родителей.