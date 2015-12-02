На железнодорожных нарушителей в Хабаровске устроят облаву

Как говорят специалисты, подобные мероприятия никогда не бывают лишними. Так, по статистике, за 11 месяцев 2015 года на объектах инфраструктуры Дальневосточной железной дороги травмы различной тяжести получили 88 человек, 56 из них погибли. Самым распространённым нарушением правил безопасного поведения на железной дороге по-прежнему остаётся переход путей в несанкционированном месте и перед близко идущим поездом. Дети в основном травмируются из-за отсутствия соответствующего контроля родителей.