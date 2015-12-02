Сегодня выпускники школ Владивостока пишут итоговое сочинение

Posted 2 декабря 2015, 04:18
Published 2 декабря 2015, 04:18
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Сегодня, 2 декабря, ученики 11-х классов школ приморской столицы, как и выпускники всей страны, пишут итоговое сочинение. Всего порядка 2330 школьников трудятся над выпускной работой. Только те из них, кто получит зачёт по сочинению, будут допущены к ЕГЭ. Такой порядок введён с прошлого учебного года, сообщает РИА "Восток-Медиа".
Основной срок проведения итогового сочинения установило Министерство образования и науки РФ, сегодня сочинение пишут выпускники по всей России.
«Сочинение стартовало в 10 часов, работают выпускники в 70 школах города, – рассказала начальник отдела мониторинга и развития образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Людмила Чижова. – В 9:45 на специализированном сайте были размещены темы сочинений. На его написание даётся 3 часа 55 минут чистого времени».
Будущие выпускники 2016 года готовились к итоговому сочинению в течение прошлого и нынешнего учебного года. Темы сочинения не были известны заранее, объявили только направления: о времени, о доме, о любви, о пути и Годе литературы.
Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, сегодня выпускникам были объявлены 5 тем, которые они должны раскрыть, основываясь на произведениях классической литературы: «Что человек стремится забыть, а что старается удержать в памяти?», «Дом – это место или люди?», «Согласны ли вы с утверждением Л. Н. Толстого: «Любить – значит жить жизнью того, кого любишь»?», «Важно ли человеку самому выбрать свой жизненный путь?», «Какие произведения становятся классическими?».
Выпускник получает за сочинение не оценку по пятибалльной шкале, а «зачёт» или «незачёт».
Оценивается работа по пяти критериям: соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи и грамотность.
Те, кто не получит зачёты, смогут пересдать итоговое сочинение 3 февраля или 4 мая. Таким образом, у ученика есть две попытки – сегодня, 2 декабря, и вторая – в феврале или мае.