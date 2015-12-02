Сегодня выпускники школ Владивостока пишут итоговое сочинение

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, сегодня выпускникам были объявлены 5 тем, которые они должны раскрыть, основываясь на произведениях классической литературы: «Что человек стремится забыть, а что старается удержать в памяти?», «Дом – это место или люди?», «Согласны ли вы с утверждением Л. Н. Толстого: «Любить – значит жить жизнью того, кого любишь»?», «Важно ли человеку самому выбрать свой жизненный путь?», «Какие произведения становятся классическими?».