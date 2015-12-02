Сергей Луговской выслушал проблемы жителей Хабаровского края

«Детям приходится далеко ходить пешком до остановки рейсового автобуса. Отпускать их одних мы боимся. Во-первых, трасса, вдоль которой им приходится идти, и участок дороги, через которую они перебегают, очень опасны. Во-вторых, собаки, которые стаями нападают на людей. Однажды они даже взрослого мужчину «загнали» на дерево, сорвав с него ботинки и разорвав одежду, что уж говорить про маленьких детей, которые идут из школы одни. Мы стараемся на машинах забирать сразу по несколько детей, но это тоже непросто, потому что дети занимаются в разные смены, у кого-то в школе учится сразу два или три ребёнка. Нам приходится ездить в школу по три-четыре раза в день, отпрашиваться с работы», — поделилась жительница Хабаровского района Юлия Котенкова.