Сергей Луговской выслушал проблемы жителей Хабаровского края

Posted 2 декабря 2015, 02:42
Published 2 декабря 2015, 02:42
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской встретился с жителями края в региональной общественной приёмной Дмитрия Медведева. Этот приём прошёл 1 декабря в честь 14-летия образования «Единой России». В этот день по всему региону открылось более 70 приёмных. Одним из обратившихся к руководителю краевого парламента стал 88-летний житель Хабаровска Арсентий Неродов с вопросом о предоставлении льготных лекарств для его жены.
«Моя супруга — инвалид первой группы и самостоятельно к вам обратиться не может физически, поэтому сегодня пришел я. Она относится к категории реабилитированных граждан, и нам хотелось бы узнать — сможет ли она получать льготы на покупку необходимых лекарств», — спросил пенсионер.
Сергей Луговской отметил, что согласно закону Хабаровского края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» жена Арсентия Васильевича имеет право на предоставление меры соцподдержки — бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей. Обращение пенсионера вице-спикер взял на контроль, пообещав разобраться в вопросе.
«Мы знаем, что сегодня цены на лекарства не маленькие, поэтому старшее поколение обязательно нужно поддерживать. Арсентий Васильевич прожил вместе со своей супругой более 60 лет и сегодня, заботясь о ней, пришел к нам. Это значит, что люди в нас верят и знают, что именно здесь им помогут», — подчеркнул Сергей Луговской.
Как рассказали в пресс-службе Закдумы региона, поступали и коллективные обращения — например, от жителей села Скворцово, расположенного в Хабаровском районе. Родители школьников пожаловались на отсутствие специального автобуса для детей, на котором можно добираться до села Мирное, где находится ближайшая школа.
«Детям приходится далеко ходить пешком до остановки рейсового автобуса. Отпускать их одних мы боимся. Во-первых, трасса, вдоль которой им приходится идти, и участок дороги, через которую они перебегают, очень опасны. Во-вторых, собаки, которые стаями нападают на людей. Однажды они даже взрослого мужчину «загнали» на дерево, сорвав с него ботинки и разорвав одежду, что уж говорить про маленьких детей, которые идут из школы одни. Мы стараемся на машинах забирать сразу по несколько детей, но это тоже непросто, потому что дети занимаются в разные смены, у кого-то в школе учится сразу два или три ребёнка. Нам приходится ездить в школу по три-четыре раза в день, отпрашиваться с работы», — поделилась жительница Хабаровского района Юлия Котенкова.
Сергей Луговской подчеркнул, что решать нужно сразу два вопроса. Первый — о выделении школьного автобуса, а второй — о привлечении к ответственности хозяев, которые оставляют своих собак без присмотра. По его мнению, приоритетным всё же остается первый вопрос, его депутаты в ближайшее время постараются разрешить — чтобы уже в новом году дети ездили в школу на специальном автобусе.
«Встречи с жителями края очень нужны депутатам. Только лично пообщавшись, можно узнать, что по-настоящему волнует людей. Кроме того, очень важно понимать, что граждане обращаются со своими проблемами и приходят сюда не только в единый день приёма, а постоянно. Это свидетельство того, что люди знают, где им действительно могут помочь, выслушать и подсказать, что делать», — заключил Сергей Луговской.