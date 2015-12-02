У хабаровчан перепутались все телеканалы

Posted 2 декабря 2015, 05:35
Published 2 декабря 2015, 05:35
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Жители Хабаровска, включившие накануне свои телевизоры, удивились, не найдя установленные каналы на уже привычных позициях. Для людей такие перемены оказались неожиданностью - не помогла вернуть все на свои места даже перенастройка приемников.
По данному вопросу РИА «Восток-Медиа» обратилось в филиал «Дальневосточный региональный центр» компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», которая подтвердила информацию о поступлении подобных обращений от населения в свой адрес.
«Перечень общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов, формат, стандарт вещания, оператор мультиплексов, последовательность программ в мультиплексах, а также другие основополагающие моменты определены рядом руководящих документов, среди которых – Указ Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 года № 715, решение Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию от 14 декабря 2012 года, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года № 287-р, Решение Государственной комиссии по радиочастотам от 19 марта 2009 года и прочие. Данные документы, а также закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 24 июля 2015 года и изменения к закону Российской Федерации «О связи» от 27 июля 2010 года определили правила, по которым все общероссийские обязательные общедоступные телерадиоканалы должны распространяться и доводиться до населения по всем средам распространения: эфир, кабельное ТВ, спутниковое и IP-телевидение независимо от того, цифровое это вещание или аналоговое», — рассказал заместитель главного инженера филиала «Дальневосточный РЦ» компании «РТРС» Андрей Сергеев.
Он уточнил, что последовательность, или очередность, телеканалов в мультиплексах должна быть следующая: 1. Первый канал, 2. Россия-1, 3. Матч-ТВ, 4. НТВ, 5. Пятый канал, 6. Россия-К (Культура), 7. Россия-24 (Вести), 8. Карусель, 9. ОТР, 10. ТВ Центр, 11. Рен-ТВ, 12. Спас, 13. СТС, 14. Домашний, 15. ТВ-3, 16. Пятница, 17. Звезда, 18. Мир, 19. ТНТ и 20. Муз-ТВ. Отдельное место в этом списке отведено радиоканалам: Вести-FM, Радио Маяк и Радио России. Эта же последовательность должна быть соблюдена и в аналоговых или цифровых сетях распространения других операторов связи, в том числе кабельного ТВ.
По мнению филиала ДВРЦ, изменение привычных «позиций» телеканалов у хабаровчан обусловлено именно тем, что операторы кабельного телевидения проводят работы по упорядочению в своих сетях последовательности общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в соответствии с требованиями руководящих документов. Дополнительную информацию по данному вопросу хабаровчане могут получить от операторов кабельного телевидения или организаций, которые непосредственно занимаются обслуживанием домовых сетей.
Кроме того, как сообщил Андрей Сергеев, что в декабре текущего года филиал ДВРЦ приступил к плановым мероприятиям по завершению модернизации спутниковой схемы доставки первого мультиплекса в Хабаровском крае.
«Работы связаны с оптимизацией использования дефицитного спутникового ресурса, а также направлены на включение в «цифру» региональных программ «Всероссийской государственной телерадиокомпании» (ВГТРК). Для жителей Хабаровского края мы уже больше 3-х лет транслируем первый мультиплекс с региональными врезками, а вот в Магаданской области, на Камчатке, на Чукотке, в Якутии, на Сахалине люди смотрят первый мультиплекс без них. Проводимые работы связаны с изменением структуры сигнала, по их завершению потребуется полная единовременная перенастройка всех цифровых телевизоров и всех цифровых приставок. Работа уже проводится в населённых пунктах с небольшой численностью населения, после 10-го декабря мы планируем продолжить их в районных центрах, а в Комсомольске-на-Амуре — после 15 декабря. Такой график учитывает предварительное доведение до населения необходимой информации через СМИ и по линии глав администраций. В Хабаровске планируем эти работы провести в начале февраля 2016 года», — рассказал он.
Дополнительную информацию о проводимых работах РТРС можно будет получить от центра консультационной поддержки филиала ДВРЦ по телефонам 404-404 или на сайте dvrc.rtrn.ru.