У хабаровчан перепутались все телеканалы

«Работы связаны с оптимизацией использования дефицитного спутникового ресурса, а также направлены на включение в «цифру» региональных программ «Всероссийской государственной телерадиокомпании» (ВГТРК). Для жителей Хабаровского края мы уже больше 3-х лет транслируем первый мультиплекс с региональными врезками, а вот в Магаданской области, на Камчатке, на Чукотке, в Якутии, на Сахалине люди смотрят первый мультиплекс без них. Проводимые работы связаны с изменением структуры сигнала, по их завершению потребуется полная единовременная перенастройка всех цифровых телевизоров и всех цифровых приставок. Работа уже проводится в населённых пунктах с небольшой численностью населения, после 10-го декабря мы планируем продолжить их в районных центрах, а в Комсомольске-на-Амуре — после 15 декабря. Такой график учитывает предварительное доведение до населения необходимой информации через СМИ и по линии глав администраций. В Хабаровске планируем эти работы провести в начале февраля 2016 года», — рассказал он.