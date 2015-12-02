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Posted 2 декабря 2015, 03:03

Published 2 декабря 2015, 03:03

Modified 17 сентября 2022, 14:28

Updated 17 сентября 2022, 14:28

В Приморье энергетики готовы к ликвидации последствий непогоды

2 декабря 2015, 03:03
Филиал ДРСК в крае перешёл на круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала

«Приморские электрические сети», филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК», входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока»), объявили режим повышенной готовности сроком на 48 часов в связи с экстренным предупреждением о возможном ухудшении погодных условий на территории Приморского края.

С 17 часов вчерашнего дня во всех структурных подразделениях филиала установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала, прекращены плановые и ремонтные работы, кроме аварийно-восстановительных. Все бригады укомплектованы необходимыми материалами, инструментами и защитными средствами, подготовлена спецтехника. Для ликвидации аварийных ситуаций могут быть привлечены 113 бригад и 134 единицы техники. Кроме этого, для координации аварийно-восстановительных работ налажено взаимодействие с администрациями муниципальных районов и управлением МЧС в Приморском крае.

По состоянию на 10 часов утра 2 декабря в зоне ответственности филиала «Приморские электрические сети» аварийных отключений не зафиксировано. Все энергообъекты работают в штатном режиме. Специалистами компании будут предприняты все необходимые меры по обеспечению надёжной работы оборудования и оперативному восстановлению электроэнергии потребителям.

МЧC объявило экстренное предупреждение в связи с сильным снегом, который обрушится на Приморье в ближайшие сутки. Днём 2 декабря и ночью 3 декабря на большей территории края ожидаются осадки с количеством от 5 до 40 миллиметров за 12 часов и менее.

В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики предупреждают о возможности аварийных отключений электроэнергии, обрывов проводов линий электропередачи и просят быть жителей предельно осторожными вблизи энергообъектов.

В Дальневосточной распределительной сетевой компании работает единый контакт-центр. По телефону: 8-800-1000-397 можно сообщить о нарушениях электроснабжения, получить информацию об аварийно-восстановительных работах, оставить сообщение об обрыве провода. Звонок бесплатный.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ДРСК
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