В Приморье энергетики готовы к ликвидации последствий непогоды

С 17 часов вчерашнего дня во всех структурных подразделениях филиала установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала, прекращены плановые и ремонтные работы, кроме аварийно-восстановительных. Все бригады укомплектованы необходимыми материалами, инструментами и защитными средствами, подготовлена спецтехника. Для ликвидации аварийных ситуаций могут быть привлечены 113 бригад и 134 единицы техники. Кроме этого, для координации аварийно-восстановительных работ налажено взаимодействие с администрациями муниципальных районов и управлением МЧС в Приморском крае.