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Posted 3 декабря 2015, 02:40

Published 3 декабря 2015, 02:40

Modified 17 сентября 2022, 14:28

Updated 17 сентября 2022, 14:28

Дальневосточники стали больше летать

3 декабря 2015, 02:40
"Аврора" за 10 месяцев 2015 года увеличила количество рейсов и пассажирооборот

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», за 10 месяцев 2015 года перевезла 963 140 пассажиров, что на 8 % больше показателя аналогичного периода 2014 года. Значительно выросли показатели налёта парка воздушных судов: с января по октябрь 2015 года производственный налёт часов увеличился на 18 %, количество выполненных рейсов - на 22 %.

На внутренних воздушных линиях перевезено 761 427 пассажиров, рост показателя к 10 месяцам 2014 года составил 8 %. На международных воздушных линиях перевезено 201 710 пассажиров, что на 12 % больше, чем в 2014 году. Эксплуатационный пассажирооборот составил 1 611,061 миллиона пассажиро-километров, что на 9 % больше, чем в 2014 году. Грузов и почты перевезено 4 934,29 тонны.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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