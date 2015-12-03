Дальневосточники стали больше летать

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», за 10 месяцев 2015 года перевезла 963 140 пассажиров, что на 8 % больше показателя аналогичного периода 2014 года. Значительно выросли показатели налёта парка воздушных судов: с января по октябрь 2015 года производственный налёт часов увеличился на 18 %, количество выполненных рейсов - на 22 %.



На внутренних воздушных линиях перевезено 761 427 пассажиров, рост показателя к 10 месяцам 2014 года составил 8 %. На международных воздушных линиях перевезено 201 710 пассажиров, что на 12 % больше, чем в 2014 году. Эксплуатационный пассажирооборот составил 1 611,061 миллиона пассажиро-километров, что на 9 % больше, чем в 2014 году. Грузов и почты перевезено 4 934,29 тонны.

