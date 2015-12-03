Шествие Дедов Морозов в Приморье перенесли на неделю

Третий год подряд в Приморье пройдёт слёт Дедов Морозов и Снегурочек, и впервые его участники вместе с горожанами пройдут по центру Владивостока. Начнётся всё в 12:00 с выступления-приветствия «А ну-ка, Дедушки!», шуточных конкурсов «Забавы в валенках», концерта и работы локальных площадок в Приморском краевом центре народной культуры на улице Пушкинской, 25. Затем - с 15 до 16 часов - запланировано шествие по Океанскому проспекту до центральной площади, к главной ёлке. Мероприятие призвано стать одной из "фирменных" фишек приморской столицы в преддверии новогодних праздников. Оно может дать еще один импульс развитию событийного туризма в крае, когда полюбоваться на шествие Дедов Морозов станут съезжаться люди из разных районов края, а может, даже из других регионов.