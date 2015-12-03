Шествие Дедов Морозов в Приморье перенесли на неделю

Posted 3 декабря 2015, 06:54
Published 3 декабря 2015, 06:54
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Слёт Дедов Морозов и Снегурочек в Приморье, а также их шествие по центру Владивостока состоятся 19 декабря. Ранее, как сообщало РИА «Восток-Медиа», организаторы указывали другую дату – 12 декабря. С чем связано такое решение, они не афишируют.
Третий год подряд в Приморье пройдёт слёт Дедов Морозов и Снегурочек, и впервые его участники вместе с горожанами пройдут по центру Владивостока. Начнётся всё в 12:00 с выступления-приветствия «А ну-ка, Дедушки!», шуточных конкурсов «Забавы в валенках», концерта и работы локальных площадок в Приморском краевом центре народной культуры на улице Пушкинской, 25. Затем - с 15 до 16 часов - запланировано шествие по Океанскому проспекту до центральной площади, к главной ёлке. Мероприятие призвано стать одной из "фирменных" фишек приморской столицы в преддверии новогодних праздников. Оно может дать еще один импульс развитию событийного туризма в крае, когда полюбоваться на шествие Дедов Морозов станут съезжаться люди из разных районов края, а может, даже из других регионов.
На карнавальном шествии жители города впервые увидят владивостокского Деда Мороза: он «проплывёт» по Океанскому проспекту на корабле, а также бросит якорь на том месте, где в будущем должен появиться его собственный терем. Организаторы хотят, чтобы шествие было массовым, с участием многих горожан. «Нам важно, чтобы как можно больше жителей Владивостока пришли на карнавальное шоу, составили компанию всем новогодним командам и поучаствовали в создании новогоднего настроения», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» специалист центра народной культуры Анастасия Краснова.
Она добавила, что с понедельника, 7 декабря, во Владивостоке начнёт работу почта Деда Мороза, с помощью которой дети смогут связаться с ним и лично попросить подарок. Сделать это можно будет до 31 декабря.